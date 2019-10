Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea aderare la spatiul Schengen a Croatiei, Bulgariei si Romaniei ar face ca Uniunea Europeana sa fie mai bine echipata pentru a proteja aceasta zona comuna de libera circulatie, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos,…

- Incepand din 2007, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului, la intervale regulate, rapoarte cu privire la progresele inregistrate in aceste domenii. In raportul din 2018, executivul comunitar a facut recomandari noi Romaniei, intre care sa suspende punerea in aplicare a legilor justitiei…

- România are cea mai mica piața de carte din Uniunea Europeana. Cifre dramatice: doar 6,5% dintre români cumpara cel puțin o carte într-un an de zile. Piața de carte din țara noastra este estimata la 60 de milioane de euro, la egalitate cu Bulgaria, în condițiile în…

- Comisia Europeana va publica, marti, rapoartele MCV pentru Bulgaria si Romania. Monitorizarea celor doua tari se asteapta sa fie ridicata, aceasta fiind una dintre promisiunile actualului presedinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a dat asigurari ca acest lucru se va intampla pana la…

- Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, in conditiile in care veniturile celor mai bogati 10% dintre romani sunt de aproape 6 ori mai mari decat ale celor mai saraci 10% dintre ei, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al…

- Vom bifa al 6-lea an consecutiv fara prezența in grupele Champions League, perioada in care nu mai puțin de 28 de țari, printre care și Azerbaidjan, Kazahstan, Bulgaria, Cipru, Belarus, Slovenia sau Austria, au fost așezate, macar o data, la masa bogaților. CFR e out din Champions League. Automat,…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenţă de importurile de petrol mai mică decât România…

