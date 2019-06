”Criză” de încredere în vaccinuri în unele părți ale Europei Un studiu global privind atitudinile fața de știința a scos in evidența amploarea crizei de incredere in vaccinurile din Europa, aratand ca doar 59% dintre persoanele din Europa de Vest și 50% din Est considera ca vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 79% din intreaga lume, scrie The Guardian. In intreaga lume, 84% dintre oameni recunosc ca vaccinurile sunt eficiente, iar 92% spun ca copilul lor a primit un vaccin. Dar, in ciuda sistemelor de ingrijire a sanatații și a sistemelor educaționale, in unele parți ale Europei exista o mica incredere in vaccinuri. Franța are cele mai inalte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

