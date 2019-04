Critici pentru USR fix din tabăra la care nu te așteptai - imaginea zilei Dragoș Vasile a publicat o fotografie cu ”cel mai ok afiș electoral” pentru alegerile europarlamentare 2019. Vorbim despre mesajul PSD: ”Romania merita mai mult: alimente la fel de bune ca in UE”. ”Cel mai ok afiș electoral pentru europarlamentare este acesta. Punct. Și e al PSD-ului. Cu alte cuvinte, șleahta aia penala e perfect capabila (ma rog, agenția sau buticuțul de creație care lucreaza pentru ea) sa vina cu un visual care sa se adreseze - cinic, necinic, nu despre asta e vorba - omului obișnuit. Sa-nțeleaga și el ce-ar putea face un europarlamentar roman pentru populație. Populație,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

