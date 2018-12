Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista maghiara Szimonetta Regina Planeta a avut un mesaj emoționant pentru Cristina Neagu, dupa ce romanca s-a accidentat miercuri, in duelul cu ea. Planeta i-a scris Cristinei Neagu și i-a transmis ca nu a dorit sa o accidenteze, ca regreta ca romanca s-a accidentat și ca spera s-o vada cat mai…

- Cristina Neagu a iesit accidentata din ultima partida a Romaniei la Campionatul European din Franta, pierduta in fata Ungariei, scor 31-29. Aceasta a suferit o ruptura de ligamente incruncisate, ceea ce inseamna ca anul este ca si incheiat pentru golgheterul all-time al competitiei.

- ROMANIA RUSIA HANDBAL FEMININ. Bianca Bazaliu nu a fost inclusa in lotul Romaniei, drept al doilea inter stanga al nationalei, desi s-a aflat in lotul largit. In locul ei a fost preferata Gabriela Perianu, dar pana la urma Bianca Bazaliu ajunge in Franta. Prima REACTIE a jucatoarei maghiare…

- Cristina Neagu s-a accidentat in partida pierduta de Romania impotriva Ungariei, scor 29-31. Interul naționalei a primit cel mai rau verdict posibil: ruptura de ligament incrucișat anterior la genunchiul drept. Vezi detalii AICI. Capitanul naționalei Romaniei și cea mai buna marcatoare din istoria Campionatelor…

- Capitanul nationalei feminine Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior si va fi indisponibila o lunga perioada, astfel ca nu va mai evolua la Campionatul European din Franta. “Din pacate, diagnosticul Cristinei a fost confirmat: ligament incrucisat anterior rupt. Capitanul…

- Cristina Neagu a suferit o ruptura de ligamente la genunchiul drept, dupa accidentarea horror suferita in timpul meciului cu Ungaria, de la Campionatul European de handbal feminin. Acest verdict inseamna ca Neagu nu va mai juca in acest sezon (nici la naționala, nici la CSM București), pauza obligatorie…

- Cea mai buna jucatoarea a lumii, Cristina Neagu, s-a accidentat ingrozitor in minutul 52 al meciului decisiv cu Ungaria. Primele informații duc catre o ruptura de ligamente incrucișate. Jucatoarea CSM-ului a fost dusa de urgența la spital. Mai multe jucatoare, inclusiv din echipa Ungariei, s-au speriat…

