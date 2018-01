Cristina avea 32 de ani, doi copii, si a fost ucisa in Italia. Mesajul cutremurator scris pe Facebook, inainte sa moara

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Constantin avea 35 de ani si isi lasase cei doi copii, o fetita in varsta de 7 ani si un baiat de 11 ani, in grija mamei, iar ea plecase sa munceasca. Femeia era ingrijitoare in Italia. Din pacate, viata Cristinei s-a sfarsit brusc in seara de 7 ianuarie.

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Trei tineri au plecat dintr-un restaurant fara sa plateasca. Gestul lor nu a fost intenționat, insa. Dovada in acest sens este scrisoarea primita de proprietarul localului cateva zile mai tarziu. El a primit banii prin poșta, relataza Daily Mirror. Trei barbați au luat cina intr-o seara la restaurantul…

- FCSB face apel la fani, pentru meciul cu Viitorul, programat duminica, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Infrangerea liderului CFR Cluj, 1-2, la Craiova, a relansat lupta pentru titlu de campioana. Trupa lui Dica se poate apropia la doua puncte daca va caștiga ultimul joc din acest an. Oficialii vicecampioanei…

- Un sofer neatent a acrosat un pieton in timp ce acesta traversa regulamentar strada. Accidentul a fost provocat de un autoturism cu numere de Timisoara. La fata locului s-au deplasat un echipaj de Politie si unul de la Serviciul Judetean de Ambulanta. SURSA FOTO: grupul de Facebook-IASI si RADAR OFICIAL…

- Tatal primei victime pe care Magdalena Serban a incercat sa o arunce in fata metroului a dat detalii socante despre acest caz. Aceasta a povestiti cum femeiea a incercat sa i omoare fata, dar, de asemenea, a relatat ca aceasta avea scris un mesaj cutremurator in palma.

- Tanara ucisa in stația de metrou Dristor 1, dupa ce a fost impinsa pe șine de Magdalena Șerban ar fi fost membru PMP. Un mesaj postat pe Facebook de Eugen Tomac, președintele executiv al partidului arata ca Alina Ciucu facea parte din filiala Sector 3 a partidului.

- Fesul lui Dacian Cioloș a devenit subiect pe Facebook. Ambasada Suediei promoveaza pe contul de Facebook caciula purtata de fostul premier la protestele de duminica seara. Nu de dragul lui Cioloș insa. Ambasada se lauda ca Dacian Ciolos a purtat la protestele de duminica seara o caciula confectionata…

- La finalul anului trecut, Adrian Catargiu a adresat cuvinte jignitoare si vulgare unui alt barbat, prin intermediul retelei de socializare Facebook. Dupa ce a fost identificat, oamenii legii l-au sanctionat cu 500 de lei. Tanarul originar din Iasi a contestat in instanta amenda, insa magistratii au…

- O femeie si o fetita in varsta de doi ani, mama si fiica, au fost victimele unui accident de circulatie petrecut in aceasta seara (vineri, 08 decembrie) in zona Inelului de Rocada. ”Din primele cercetari, victimele se aflau pe trecerea de pietoni cand au fost acrosate de un autoturism'', a precizat…

- Politistul este huiduit si lovit, iar la un moment dat se apara cu pistolul de persoanele recalcitrante. Potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, conducerea IGPR a dispus efectuarea unei anchete interne la IPJ Tulcea dupa ce un incident a fost postat pe retelele de socializare."Referitor…

- Ce spune Dan Teodorescu despre soacra lui. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj amuzant, in care le marturisește fanilor, cum este mama soției lui. Mesajul lui Dan Teodorescu vine dupa decizia Primalului Capitalei de a instala Targul de Craciun, in Piața Victoriei. Mesajul lui Dan Teodorescu…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a vizitat pentru a doua oara in ultimul an, un oras din Romania.S-a aratat placut surprins de cum arata centrul istoric, iar intr-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Americii la Bucuresti ii indeamna pe turisti sa viziteze orasul.

- ”Raportul administratorului special al RADET dovedeste cat de proasta a fost decizia bagarii in insolventa a companiei si cat de mare este dezinteresul Primariei Generale pentru a investi in refacerea si inlocuirea retelei invechite de distributie a energiei termice”, sustine Cristian Busoi, intr-un…

- „Vrem sa demaram cat mai urgent construirea de locuinte sociale si pentru tineri. Vom constitui un grup de lucru comun pentru a prelua in cel mai scurt timp terenurile aflate in administrarea MAPN”, a declarat Gabriela Firea, dupa o intalnire avuta miercuri cu ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Acordul stipuleaza plata integrala in termen de zece ani si plati "minime" in primii sase ani. Potrivit Rusiei, protocolul de restructurare a datoriilor va permite Venezuelei sa aloce mai multe fonduri pentru dezvoltarea economica. Tot miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- „Admite, in parte, plangerea formulata de petentul Dumitru Ion impotriva ordonantei Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de urmarire penala si criminalistica, pe care o desfiinteaza in ceea ce priveste solutia de clasare sub aspectul comiterii de catre intimata Plumb…

- Iubitul Mihaelei Radulescu este in doliu dupa ce prietenul lui, sportivul rus Valeri Rozov, a murit intr-un accident. Valery Rozov, cunoscut pentru sariturile sale de basejump pline de adrenalina, a murit in urma unui accident in timp ce efectua sarituri in munții Himalaya. Accidentul a avut loc in 12 noiembrie,…

- „Niste oameni au fost santajati in ultimii ani cu date din dosarele aflate acolo. Niste avocati au jucat cum le-a cantat DNA-ul, in baza unor date din arhiva SIPA. Este de datoria voastra sa va lamuriti si cu ce a luat SRI informatii din arhiva SIPA”, a preciza Curea. Totodata, Mirel Curea…

- Mai multi oameni din Iasi si din Valea Lupului au iesit, duminica, in zona Popas Pacuraru si au traversat minute in sir pentru a-si arata nemultumirea fata de faptul ca autoritatile locale nu amplaseaza pasarela peste DE 85 care trece prin localitate. In acest timp, coloanele de masini s-au intins…

- Doua surori, minore, treceau strada pe trecerea de pietoni, moment in care un șofer nu le-a acordat prioritate și a calcat-o pe cea mai mare dintre ele pe picior. In urma impactului și cea mica a fost aruncata pe asfalt. Imediat ce și-a dat seama ca a dat peste un copil, șoferul, care era insoțit…

- Un accident grav a avut loc astazi la Valea Lupului. Elena Ibanișteanu, asistenta la spitalul ''Sfantul Spiridon'' din Iasi a fost calcata chiar pe trecerea de pietioni de un sofer inepator. Din pacate, in ciuda eforturilor membrilor echipajului de prim ajutor, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea…

- Castigatorul concursului „Romania’s EU Council Presidency Logo Competition“, un elev de clasa a IX-a, si-a exprimat printr-o scrisoare deschisa tristetea pentru criticile aparute in spatiul public la adresa creatiei sale. In perioada 27 septembrie – 3 noiembrie 2017, s-a desfașurat concursul „Romania’s…

- Mesajul unei asistente de pe ambulanța a creat reacții uimitoare in mediul virtual. O cheama Ioana, locuiește in București și le-a raspuns tuturor celor care au intrebat-o de ce a ales sa practice aceasta meserie. Pentru cei care au criticat-o, mesajul tinerei ar putea fi o adevarata lecție de viața.…

- O fotografie realizata unui anunț de matrimoniale incepe sa faca ravagii pe Facebook. Mesajul a fost scris in data de 3 noiembrie 2017. Stilul in care este scris lasa mult de dorit. In principiu, un domn din judetul Satu Mare cauta o doamna pentru o relație, careia, potrivit anunțului, ii lasa „tota…

- Baiețelul Valentinei Pelinel le-a urat tuturor o saptamana excelenta, iar cea care a transmis mesajul a fost mama lui. Pentru ca este prea mic sa vorbeasca, vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris cateva cuvinte. Valentina Pelinel a ținut sa precizeze ca mesajul…

- Unul dintre pastori a postat pe Facebook mesaje cutremuratoare, cu cateva ore inainte sa fie ucis, informeaza Romania TV. El a scris "cu adanca durere in suflet anuntam disparitia celui care a fost si nu mai este-Doru de Munca". Citeste si Doi romani din Italia au fost ucisi cu bestialitate…

- Locuitorii uneia dintre cele mai aglomerate și circulate zone din Timișoara se confunta cu lipsa de reacție a autoritaților, atunci cand sesizeaza diferite probleme. Daca in centrul urbei polițiștii locali mai sancționeaza șoferii care parcheaza mașinile neregulamentar, in Calea Șagului aceasta practica…

- Lidia Dragescu, tanara care s-a sinucis in Londra, este inmormantata, joi, intr-o localitate din estul capitalei Marii Britanii. Familia și prietenii o conduc pe ultimul drum pe fata care, in urma cu doua saptamani, s-a aruncat de la 30 de metri inalțime, dintr-una dintre lojele catedralei Saint Paul…

- Moartea celor doi romani gasiti fara viata pe un camp din Italia ramane in continuare un mister. Cei doi tineri se pare totusi ca au presimtit ca ceva rau are sa se intample, avand in vedere una dintre cele mai recente postari ale uneia dintre victime. Cu o zi inainte de a fi asasinat cu sange rece,…

- Vineri, presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, l-a mandatat pe Sebastian Kurz, al carui partid s-a clasat pe primul loc in alegerile parlamentare (31,5% dintre voturi), sa formeze noul guvern de la Viena. "Austrienii asteapta formarea rapida a unui guvern puternic si stabil care…

- Marcica Belearta Mononoke e bolnava de scleroza multipla si primește de la stat pensie de handicapat 39 de lei pe luna. „39 de lei pe luna. Atat primește Ioana de la Statul Roman indemnizație de handicap. Ioana (cu nume de scena mai jos) are acum 37 ani și a fost diagnosticata cu scleroza multipla…

- Matthew Caruana Galizia, fiul jurnalistei ucise luni in Malta, a scris, marti, pe Facebook ca autoritatile au dat dovada de incompetenta, adaugand ca mama sa a fost asasinata pentru ca a aparat statul de drept impotriva celor care au incercat sa incalce legea. Fiul jurnalistei ucise a precizat ca Joseph…

- O pensionara de 64 de ani din municipiul Targu Jiu și-a gasit sfarșitul vineri seara, chiar intr-o zi de 13, in timp ce traversa strada prin loc marcat, pe trecerea de pietoni. Un șofer a fost cel care a spulberat-o de pe zebr...

