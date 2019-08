Cristi Brancu, în doliu după moartea mamei. Mesajul prezentatorului Prezentatorul TV Cristi Brancu este in doliu. Mama lui a murit vineri, 16 august, in spital. Cristi a anunțat vestea cea trista pe pagina lui de Facebook, printr-un mesaj emoționant: ”Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie minunata. Ii mulțumesc ca a crezut ca voi fi ceea ce și-a dorit sa fiu. Ii mulțumesc pentru anii in care a trait alaturi de mine bucurii și greutați. Astazi a plecat. Mama mea, Ana (Gina) Brancu, a plecat azi de pe aceasta lume, de pe un pat de spital. Toți cei care doresc sa-și ia adio de la ea sunt așteptați la Cimitirul Bellu, unde va… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

