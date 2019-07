Stiri pe aceeasi tema

- O practica nelegala, bazata pe hotarari secrete ale CSAT, a dus la un veritabil monopol al SRI in materie Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, lamureste chestiunea interventiei la casa agresorului si chestiunea absentei SRI din ancheta. "Este trista…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, intervine in cazul fetelor disparute de la Caracal, denuntand manipularile la care se preteaza diversi magistrati si jurnalisti. Dana Girbovan lamureste chestiunea interventiei la casa agresorului si chestiunea…

- Am gasit cu greu puterea de a munci, dar nu am reușit sa ma detașez total de cazul care a cutremurat Romania. Doar in thriller-ele psihologice gasești așa ceva, iar totul pare inspirat din seriale pe care chiar și eu, una, le urmaresc . Nu aș mai vrea sa intru in dezbateri pe seama criminalului din…

- Manuel Vladut, reprezentant al Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii, a lansat o petitie online pentru modificarea Codului Penal si instaurarea pedepsei cu moartea. "In numele Legii si in memoria Luizei si Alexandrei, ucise cu sadism si sange rece la Caracal, cer public, modificarea…

- Oamenii legii sunt aproape de a dovedi ca suspectul principal in cazul uciderii celor doua adolescente a comis abominabilele fapte. In urma cu puțin timp, o informație noua a fost furnizata de reprezentanții poliției.

- Barbatul suspectat de uciderea unei fete de 15 ani din Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, analizeaza rapoartele GRECO cu privire la Romania si acuza forul european ca desconsidera statul de drept si drepturile omului, prin pozitia exprimata pe tema protocoalelor secrete dintre SRI si institutii din…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu spune ca experții Grupului Statelor contra Coruptiei (GRECO) recomanda desființarea secției speciale dar nu au avut nimic de comentat despre dezvaluirile din ultimii ani privind protocoalele sau dosarele facute la comanda. Tariceanu a reacționat pe pagina sa…