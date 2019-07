Crimă la Caracal. Alexandru Cumpănașu: Am făcut tot ce am putut ”De doua zile mi-am asumat aceasta lupta ca toți cei vinovați merita sa ajunga la pușcarie nu numai sa plece din funcții. Nu ma voi opri pana cand toți cei vinovați de la șeful STS-ului pana la ultimul lucrator, pana la ultimul polițist, nu vor plati cu pușcaria. Am reușit sa obțin de la președintele Camerei Deputaților acea comisie de ancheta pentru directorul STS și pentru STS pentru ca, ce sa vezi, ei sunt stat in stat și nu pot fi trași la raspundere decat de Parlament. Am vorbit cu ministrul Justiției care a sesizat Inspecția pentru procurori și pentru judecatori pentru a-l cerceta pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

