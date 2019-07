Crima care a şocat lumea. Corpul ei a fost găsit ascuns într-o peşteră Saptamana trecuta, medici legisti din Creta au calificat drept omucidere moartea lui Eaton. Eaton, biolog de profesie, se afla pe insula pentru a participa la o conferinta stiintifica la Academia Ortodoxa din Creta si a fost data disparuta in 2 iulie, cand au fost lansata operatiuni de cautare.



Corpul ei a fost gasit de un localnic din Platania, regiunea Rethymno, la aproximativ 10 km de zona in care autoritatile si-au concentrat cercetarile.



Potrivit medicilor de la spitalul din Rethymno, ea a murit in ziua in care a fost data disparuta. Desi au refuzat sa furnizeze… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cristan Sabou suspectat de uciderea lui Valerie Graves, ridicat miercuri, 10 iulie, de polițiști dintr-un apartament din Dej, a fost prezentat joi, 11 iulie, in fața Curții de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului și demararea procedurilor de extradare. Potrivit unor informații intrate in atenția…

- Trupul neinsufletit al elvetiencei Florijana Ismaili, capitanul clubului feminin de fotbal Young Boys Berna, a fost gasit marti in lacul Como din nordul Italiei, au anuntat pompierii italieni, citati de AFP.Corpul sportivei de 24 de ani a fost gasit la peste 200 m adancime gratie unui robot submarin…

- Manuela Emilia Mustatea, tanara olteanca de 30 de ani ucisa intr-un cartier rezidențial din Bragadiru, a fost tranșata de un tanar care și-a recunoscut fapta. Acesta a fost arestat, alaturi de complicele sau, nimeni altul decat baiatul care ii plimba cainele femeii și despre care se spune ca ar fi…

- SUA. Responsabilul interimar al autoritatilor americane de frontiera, John Sanders, si-a inaintat demisia, in plina polemica asupra conditiilor de detentie a minorilor intr-unul din centrele din subordinea sa, a relatat marti presa din SUA potrivit AFP.

- Multe cupluri celebre au șocat oamenii cu diverse nunți surpriza. Insa, o pereche de vedete a reușit performanța de a se casatori in secret, fara ca fanii lor sa știe macar ca formeaza un cuplu!

- Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP) a caștigat duminica seara turneul Masters 1000 de la Roma, invingandu-l in finala pe marele sau rival Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP), scor 6-0, 4-6, 6-1, dupa doua ore și 29 de minute de joc. ...

- Dan Cautiș, profesor de la Universitatea Georgetown originar din Romania a prezentat principalele probleme cu care ne confruntam in domeniul Inteligenței artificiale (I.A.): ”Vorbim despre ce putem sa facem cu roboții dar am ramas blocați cu 20 sau 30 de ani in urma”, potrivit mediafax.”Am…

- Un fost invatator si-a omorat vecinul. Motivul este halucinant. Gainile victimei ii distrugeau gradina. Sotia barbatului atacat a vazut intreaga scena ... The post Cum a ajuns un fost invatator sa iși ucida vecinul. Detalii despre crima care a șocat o comunitate appeared first on Renasterea banateana…