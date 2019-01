Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trimis proiecte, cereri de plata, in valoare de 640 de milioane de euro la Comisia Europeana (CE), in ultimele doua saptamani ale anului trecut, intre 15 decembrie și 31 decembrie, a anunțat Corina Crețu, comisarul european pe Politica Regionala, vineri seara, in cadrul unei emisiuni, conform…

- In grafic vedem ca fiecare țara din UE a atras și cheltuit sume considerabile pentru a combate acest fenomen, in timp ce Romania nici nu s-a obosit sa depuna proiecte pentru a atrage fonduri pe acest domeniu și este ultima țara din UE la cheltuieli pentru combaterea șomajului in randul tinerilor.…

- Portalul cu date despre alocarea fondurilor europene a fost actualizat, a anuntat, vineri, Corina Cretu, comisarul european pentru Politica Regionala. Pe acesta sunt afisate cele mai recente date despre sumele din fonduri europene care au fost accesate de catre fiecare tara.

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat modificarea Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanta majora pentru Romania, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii, anunta Comisia…

- Președintele Coaliției pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, susține ca argumentul principal pentru inființarea Alianței Vestului, absorbția de bani europeni, a fost demontat deja in totalitate. El invoca precizarile facute in acest sens de comisarul European pentru Dezvoltare regionala,…

- Oficialul european precizeaza ca este important de știut ca fiecare dintre orașele care au constituit aceasta Alianța are la dispoziție bani in cadrul Programului Operațional Regional, mai precis in cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbana.Totodata, spune Corina Cretu, prin Articolul…

- Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu sustine ca, in cadrul actualei perioade de programare 2014 – 2020, conform reglementarilor in vigoare, nou inființata Alianța a Vestului nu poate sa acceseze direct fonduri structurale si de investiții europene.Oficialul european precizeaza…

- Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Romania este pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind in grafic. Negrescu a mai spus ca banii europeni trebuie sa fie o prioritate pentru tara noastra, conform…