Creșteri de salarii peste așteptări în Marea Britanie Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,4% in perioada februarie - aprilie 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Numai in aprilie cresterea salariilor a fost de 3,8%, cel mai rapid ritm, incepand din mai 2008, inregistrat intr-o singura luna.



Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu 3,1% in perioada februarie - aprilie 2019, incetinind fata de un avans de 3,3% in martie, dar depasind estimarile analistilor, de 3%. Banca Angliei (BoE) se asteapta la un avans al salariilor de 3% la finalul acestui an.



"Per ansamblu, piata fortei de munca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un declin "dramatic" al productiei auto si reducerea stocurilor au dus la scaderea activitatii economiei britanice in aprilie, iar incertitudinile privind Brexitul au dus la reducerea cheltuielilor si a investitiilor, transmite BBC. PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0,4% în aprilie,…

- Un declin "dramatic" al productiei auto si reducerea stocurilor au dus la scaderea activitatii economiei britanice in aprilie, iar incertitudinile privind Brexitul au dus la reducerea cheltuielilor si a investitiilor, transmite BBC. PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0,4% în aprilie,…

- Migratia pe termen lung din Uniunea Europeana catre Regatul Unit a scazut anul trecut la cel mai mic nivel de dupa 2013, arata date preluate vineri de Reuters si Xinhua de la Oficiul National de Statistica (ONS), informeaza AGERPRES . Migratia neta din UE pe termen mai mare de un an a fost de 258.000…

- Ca anul agricol 2017-2018 a fost deosebit de bun știm deja. Dar cat de bun a fost va invitam sa vedeți in continuare acum, dupa ce Institutul Național de Statistica a reușit sa traga linia și sa calculeze rezultatele totale. Fruntașii Europei la porumb și floarea-soarelui Daca e sa incepem discuția…

- Romanii, italienii si polonezii conduc in topul cererilor pentru rezidenta permanenta depuse in Marea Britanie, pentru perioada dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. Romanii, italienii si polonezii sunt cei mai numerosi solicitanti ai statutului de rezident permanent (‘settled status’) in…

- Productia de energie electrica din termocentrale s-a redus cu 13,1% in primele doua luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, la 4,986 miliarde kWh, cea din hidrocentrale a scazut cu 16%, la 2,125 miliarde kWh, iar cea din centralele nuclearo-electrice, de 1,953 miliard kWh,…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat un declin de 3,4% in martie, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si a reducerii cererii pentru autoturismele cu motor diesel, transmite Reuters. Livrarile au scazut luna trecuta la 458.054 unitati, in conditiile in care vanzarile…

- Angajarile in Marea Britanie au inregistrat cel mai rapid ritm de crestere din 2015 in perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2019, in timp ce rata somajului a scazut la 3,9% - cel mai redus nivel din 1975 - arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters…