- Va propun sa ne intoarcem intr-o Romanie a eleganței, a decenței și a bunului-gust. O lume care nu mai exista, dar care, sper eu, poate renaște. Zilele astea e dificil sa fii mandru ca ești roman. Traim intr-o țara apasata de probleme și dezbinata de niște oameni amorali. Pentru ca azi este, totuși,…

- Ministrul de externe adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune public Rossia-24 ca posibilitatea desfasurarii a 24 de rachete americane de croaziera Tomahawk în România este reala la ora

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania, pe fondul instabilitatii fiscale, a cresterii costurilor operationale si a restrangerii si scumpirii finantarii, la care se adauga accentuarea crizei din piata muncii, arata o analiza Sierra Quadrant. In aceste…

- In primele 11 luni ale anului 2017, deficitul contului curent a fost de 5,468 miliarde de euro, arata datele BNR. In octombrie 2018, deficitul de cont curent ajunsese la 7,991 miliarde euro in primele zece luni, cu 51,4% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior.Contul curent…

- Mersul trenurilor 2019. CFR Calatori anunța reduceri de 25% la Trenurile Zapezii. Program Trenurile Zapezii, Prețurile biletelor, Reducerile și ofertele la biletele de tren CFR Calatori catre principalele stațiuni montane din Romania, toate informațiile le afli din articolul a1.ro

- Retailerul de articole sportive Decathlon anunta intrarea la raft a etichetei „Fabricat in Romania" in toate magazinele din tara. Eticheta semnalizeaza produsele marca proprie realizate in unitati din Romania, in fabrici din Bucuresti,...

- O știre falsa a provocat un șoc in randul fanilor lui Ionut Dolanescu si Maria Ciobanu. Un site obscur a dat informația conform careia acestia au murit. Un site obscur anunta moartea lui Ionut Dolanescu si a Mariei Ciobanu intr-un accident de masina care a avut loc la iesirea din Bucuresti. Pe site-ul…