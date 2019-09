Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) organizeaza, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va fi lansata o aplicatie digitala dedicata creditelor ipotecare. Potrivit organizatorilor, aplicatia intitulata "Casa Mea" reprezinta prima solutie digitala din Romania, dedicata creditelor ipotecare,…

- Lovitura pe care o da H&M, in rivalitatea cu Zara. Suedezii schimba strategia de business la 180 de grade Grupul suedez Hennes & Mauritz a anuntat ca principalul sau lant de magazine H&M, responsabil pentru cea mai mare parte din vanzarile grupului, va testa vanzarea de articole si marci…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea preia Materna Care si, implicit, companiile Materna Invest si Premiere Care, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, miercuri, AGERPRES. Centrul Medical Unirea (CMU) este o companie al carei…

- 'PNL a sustinut, inca de la inceput, faptul ca aceasta ordonanta nu trebuia data. Am dorit abrogarea punctuala a articolelor care se refera la domeniul energiei, care au bulversat piata, iar sub pretextul plafonarii si necresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale, am ajuns in situatia…

- Incepand din iunie 2020, serii intregi de telefoanele mobile vor fi interzise la vanzare oficiala in Romania. Mai exact, toate tipurile de telefoane care nu au activata din fabricație posibilitatea recepționarii mesajelor RO-ALERT in toate rețelele mobile nu vor mai putea fi comercializate sub nici…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Executivul va completa legislatia pentru a le permite pacientilor cu afectiuni grave, care nu pot fi tratate in sistemul public, sa beneficieze de decontarea tratamentelor efectuate in strainatate sau asigurate de furnizori privati de servicii medicale…

- Un anunt important a venit astazi de la Comisia Europeana cu privire la operatorul de telefonie mobila din Romania, si vorbim despre o schimbare foarte importanta in tara noastra. Mai exact, cei de la Comisia Europeana au aprobat tranzactia prin care Vodafone a cumparat UPC, insa vorbim despre o tranzactie…

- Viteza mare la internet este un adevarat motiv de mândrie nationala, preturile pentru abonamentele de internet fix si mobil fiind foarte mici, în timp ce vitezele sunt printre cele mai mari din lume. Sau cel putin erau pâna de curând. Conform noului clasament…