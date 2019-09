Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finanațatorul celor de la FCSB, a comentat victoria reușita de echipa sa in deplasare cu CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Latifundiarul s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul prestat de jucatorii lui Vintila. „Ce sa mai vorbesc? Zero șuturi pe poarta, nu am trecut de centrul terenului…

- Sorin Carțu, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, a vorbit la GSP Live despre infrangerea suferita de echipa sa in derby-ul cu FCSB, incheia 0-1. Oficialul oltenilor a refuzat sa comenteze prestația echipei la revenirea lui Pițurca, dar l-a criticat pe Istvan Kovacs, arbitrul partidei: …

- Oltenia fierbe! Peste putin timp incepe derbiul cu FCSB si Universitatea Craiova l-a pregatit dupa „reteta“ experimentatului antrenor Victor Piturca. Au fost si cate trei sedinte de pregatire pe zi in cele doua saptamani de intrerupere a campionatului. In plus, echipa s-a intarit in compartimentele…

- FCSB a ajuns la un acord cu atacantul congolez Juvhel Tsoumou, 28 de ani. Juvhel Tsoumou se afla in probe la FCSB, la recomandarea directorului sportiv Narcis Raducan, și i-a convins pe cei din conducerea roș-albastra sa-l pastreze, potrivit TV Digi Sport. Acesta va semna un contract pe un an, cu opțiune…

- Reputatul tehnician Victor Piturca, numit joi in functia de manager al Universitatii Craiova, a declarat ca obiectivele sale sunt ''castigarea campionatului si accederea in grupele Ligii Campionilor'', informeaza site-ul clubului. ''Pentru mine obiectivul este unul singur: castigarea campionatului si…

- Directorul executiv al clubului de fotbal FC Hermannstadt a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca antrenorul Costel Enache va ramane la echipa, urmand sa analizeze daca va face plangere impotriva FCSB pentru ca a contactat un tehnician aflat sub contract. "Ramane la Hermannstadt, suta la…

- Portarul echipei Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat ca i-a fost teama pe finalul meciului cu Honved, dupa ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribuna, potrivit news.ro.Citește și: CCR a luat decizia! Ce se intampla cu amnisia și grațierea “Teama, putin…

