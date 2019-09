Fata de trimestrul I 2019, costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in trimestrul II in toate activitatile economice. Cele mai semnificative cresteri s-au inregistrat in productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (21,68%), in intermedieri financiare si asigurari (16,88%) si in tranzactii imobiliare (11,43%).



Cele mai mici cresteri ale costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) au avut loc in constructii (2,05%), in activitati profesionale, stiintifice…