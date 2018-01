Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Apple se confrunta cu cea mai mare criza de la infamul eveniment „bendgate”, care a avut loc in preajma lansarii iPhone 6. Dupa plangeri ale fanilor, actiuni in instanta si chiar pornirea unor investigatii ale autoritatilor din mai multe state internationale, compania a decis sa reduca costul de inlocuire…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a ales cu o noua plangere penala. Zilele acestea el a fost acuzat ca a extins sistemul de parcare cu plata pe noi stazi fara aprobarea consiliului local. Edilul ar fi acționat in baza unei simple dispoziții date in vara anului trecut.

- Utilizatorii de smartphone-uri nu par a fi mari fani ai „bretonului” de pe noul iPhone X, necesar pentru a ascunde componente avansate precum senzorul pentru Face ID, insa asta nu va opri cateva companii sa copieze acest design. Desi ne asteptam la clone chinezesti de iPhone X cu in 2018, nu credeam…

- Patru republicani din Camera Reprezentantilor, intre care presedintele Comisiei pentru energie si comert, Greg Walden, i-au scris vineri directorului general al Apple, Tim Cook, cerandu-i sa raspunda la intrebari legate de incetinirea intentionata de catre companie a functionarii modelelor mai vechi…

- Medicul Mihai Lucan, a hotarat sa recționeze și a depus o plangere penala impotriva celui care a facut mai multe afrimații la adresa carieirei sale, deputatul USR, Umanuel Ungureanu. Astfel, conform luju.ro, la inceputul saptamanii, prof.dr. Mihai Lucan, prin avocații sai, a depus la Parchetul General…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, o plângere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care îl acuza de compromiterea intereselor

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- Doi actionari ai gigantului american Apple, preocupati de efectele utilizarii excesive a iPhone-urilor asupra sanatatii mintale, au cerut acestei companii un studiu privind dependenta copiilor de telefoanele lor...

- Apple a confirmat joi ca Meltdown și Specter - cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice considerate extreme de periculoase de catre experții in securitate cibernetica- pot fi, de asemenea, folosite impotriva dispozitivelor sale. Aceste atacuri ar putea fi folosite pentru a dezvalui informații…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Primarul din Bustuchin, Ion Ciocea, nu renunța la litigiul pe care il are cu PSD Gorj, partid din care a facut parte pana acum un an. Ciocea a fost votat in Comitetul Executiv al PSD Gorj pentru a candida pe locul al doilea la Camer...

- Tanarul a spus ca telefonul lui abia mai mergea asa ca a incercat si telefonul fratelui sau, acelasi model, dar achizitionat mai recent, si a observat ca al lui a mers mai bine. A mai intrebat si i s-a sugerat sa schimbe bateria telefonului. A facut intocmai si performanta telefonului s-a…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea a ieșit intr-o conferința de presa și a facut cateva precizari strict legate de situația cu care se confrunta la Titu. Și anume, nu s-a ajuns la nicio ințelegere cu primarul Traian Nicolae care nu vrea sa puna la dispoziția CJ, terenul necesar…

- Compania chinezeasca Leagoo a lansat un smartphone Android care arata exact ca iPhone X. Exista totusi doar cateva mici diferente. Leagoo S9 are un senzor de amprenta pe spatele telefonului (unde in mod normal este amplasat logo-ul de la Apple), iar butoanele de volum si power sunt ambele in partea…

- Apple a lansat lista de aplicații de top din SUA pentru iPhone și iPad, potrivit Businessinsider.com.Aplicatiile pe care Apple le-a ales sunt cele mai populare ale anului, ceea ce inseamna ca acestea sunt aplicatiile care au depasit constant graficul aplicatiilor gratuite din App

- Unul dintre gesturile care intra cel mai repede in reflexul utilizatorilor de iPhone este uzualul ”swipe up”, atunci cand tragi cu degetul in sus de aplicatii pentru a le inchide fortat. Mula lume speculeaza pe marginea faptului daca aceste actiuni ajuta intr-adevar cu ceva la ecnomisirea bateriei.

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca s-ar fi asteptat ca sefii Presedintiei, Senatului, Parlamentului, Guvernului sa intervina in cazul "boicotarii" Targului de Craciun din Piata Victoriei. De asemenea a anuntat ca va face plangere penala pentru distrugerea bunurilor municipalitatii, dar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, la finalul unei discutii cu presedintele Camerei Deputatilor, ca formatiunea pe care o conduce analizeaza temeiurile juridice si va decide daca va depune sau nu o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, pe care il acuza de abuz dupa ce a trimis,…

- USR va depune o plângere penala împotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și a președntelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce comunicatul prin care aceștia au raspuns mesajului Departamentului de Stat al SUA.

- Compania responsabila cu asamblarea smartphone-urilor Apple, Foxconn, a folosit studenti in mod ilegal pentru a produce iPhone X. Mai multi studenti chinezi au acuzat Foxconn ca i-a fortat sa lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X . Cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani, acestia au contribuit…

- Gabriel Dandoci, patronul societații AGM Group SRL Campia Turzii , care a pierdut procesul in prima instanța cu SC Domeniul Public Campia Turzii SA, scoate la lumina detaliile neștiute ale conflictului: facturi neachitate de SC Domeniul Public Campia Turzii (SC DPCT), proces caștigat in prima instanța…

- OnePlus 5T a fost dezvaluit in mod oficial, toate detaliile pe care le-am aflat despre telefon inaintea lansarii fiind in mare parte confirmate. Stim acum exact ce hardware integreaza, care sunt diferentele fata de modelul precedent, OnePlus 5, cat va costa si cand se va lansa. Spre diferenta de alte…

- Premierul Mihai Tudose s-a ales cu o plangere penala la DNA, in urma afirmațiilor despre parinții care refuza sa-și vaccineze copiii.La data de 26 octombrie 2017 a fost depusa la DNA – Direcția Naționala Anticorupție o plangere penala contra prim-ministrului Romaniei, Mihai Tudose, pentru…

- Un cuplu care se afla intr-un muzeu de arta din Munchen a dat peste o pictura din 1860 a artistului austriac Ferdinand Georg Waldmuller, transmite Motherboard . In opera, numita „Cea asteptata”, apar un barbat si o femeie, iar in mainile tinerei se observa ceva ce seamana cu un smartphone. Potrivit…

- Potrivit administratorilor YouTube, doar 1 din 20 de persoane interactioneaza cu link-urile video aparute in timp ce urmaresc clipul aflat in redare, deranjul cauzat nejustificand continuarea acestei modalitati de promovare. Folosite incorect pentru promovarea playlist-urilor neactualizate de mult timp,…

- Elena Petrașcu, numita luna trecuta director general interimar al Poștei Romane, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile gasite fac obiectul unei plangeri penale, trimisa la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), impotriva fostei conduceri a Poștei, scrie ...

- iPhone 8 este ca un Volvo: merge bine, stii la ce sa te astepti când îl pornesti, este sigur, dar în acelasi timp nu este foarte incitant si nu are un design extraordinar. Asa cum ne-a obisnuit, în septembrie Apple a organizat evenimentul în care prezinta noile…

- Apple a anuntat achizitia unei firme ce dezvolta senzori de imagine, InVisage, si a carei tehnologie ar putea sa ajute compania sa aduca si mai multe imbunatatiri pentru camerele performante ale dispozitivelor recent lansate, iPhone X, noteaza BusinessInsider.

- In 2018, apple va lansa doua modele de iPhone. Abia s-a lansat iPhone X ca au inceput zvonurile despre modelele care vor iesi pe piata anul viitor. Analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, a declarat pentru 9to5Mac ca Apple va pregati doua versiuni de iPhone pentru 2018.…

- Avocatul Florin Ghiulbenghian s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DNA pentru a depune o plangere impotriva șefului Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, informeaza Romania Tv. De altfel, potrivit sursei citate, avocatul a mai depus o plangere care l-ar viza pe fostul premier Dacian Cioloș.„(....)S-a…

- Printre noutatile aduse de Apple odata cu noul model iPhone X se numara si un ringtone numit „Reflection”, care inlocuieste tonul de apel implicit folosit inca de la lansarea iOS7. Livrat ca o exclusivitate pentru seria iPhone X, ringtone-ul „Reflection” substituie tonul „Opening” folosit la celelalte…

- Romica Parpalea, denunțatorul din dosarul "Referendumul", a venit miercuri la DIICOT pentru a depune o noua plangere penala impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuza ca a organizat un grup infracțional pentru retrocedarea unor terenuri din județul Teleorman. …

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opozitie dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe seful statului turc, a anuntat marti unul dintre avocatii lui Erdogan, transmite Reuters.Intr-un atac verbal virulent…

- Casa de licitații RM Sotheby"s va scoate la vanzare un roadster BMW Z8, anul productiei 2000, care i-a aparținut unuia dintre fondatorii gigantului american Apple, regretatul Steve Jobs. Vanzatorul intentioneaza sa incaseze intre 300.000 si 400.000 de dolari.

- Carmen Dan, plangere penala la DIICOT impotriva "mortului lui Dragnea" Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a mers, luni, la sediul DIICOT unde a depus o plangere pe numele lui Romica Parpalea, cunoscut drept "mortul lui Dragnea". Când procurorii DNA au început ancheta fata de…

- iPhone X va fi lansat în România la începutul lunii noiembrie. Noul produs Apple vine cu un nou design revoluționar și cu display uimitor care urmarește perfect curbele telefonului pâna la margini. Clienții vor putea înregistra o precomanda pentru iPhone…

- Fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților (ANRP), Ingrid Mocanu, a mers, marți dimineața, la Parchetul General, pentru a depune o plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva procurului DNA care a instrumentat dosarul in care și ea a fost pusa sub acuzare.…