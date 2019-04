Coreea de Nord confirma o noua intalnire intre Kim Jong-Un si Vladimir Putin Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge "in curand" intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin.



Kim Jong Un "va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia" presedintelui Putin, a anuntat KCNA.



"In cursul acestei vizite, cei doi vor purta discutii", a adaugat scurta depesa.



Anuntul privind viitorul summit vine pe fondul eforturilor administratiei Trump de a ajunge la un acord cu Kim pentru a incheia tensiunile nucleare din peninsula coreeana.



Sursa articol si foto: business24.ro

