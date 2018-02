Copil blocat în maşina, pompierii chemaţi de urgenţă Detasamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina sambat, in zona fabricii Fepa, dupa ce un copil in varsta de un an a ramas blocat in interiorul unui autoturism. Pompierii au spart geamul mic al portierei din spate al vehiculului, reusind astfel sa actioneze sistemul centralizat de deschidere. Copilul se afla in stare buna de sanatate nefiind necesare ingrijirile medicale. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina in urma cu cateva minute, in zona fabricii Fepa, dupa ce un copil in varsta de un an a ramas blocat in interiorul unui autoturism inmatriculat in județul Constanța.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Raul Mureș. Operațiunea are loc in aceasta dupa masa pe raza localitații Ocna Mureș. UPDATE: Este vorba despre despre cadavrul unui barbat,…

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- • Pompierii buzoieni au reusit sa salveze bunuri in valoare de peste 7.000.000 lei Avalansa de interventii ale lucratorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent, mare parte dintre ele in mediul rural. Cu toate…

- Un incendiu a izbucnit marți seara la coșul de fum al unei case de locuit din Aiud. Detașamentul din oraș al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba a intervenit cu o autospeciala la fața locului pentur stingerea incendiului și limitarea pagubelor. Nu sunt raportate victime. Foto: arhiva

- Pompierii au fost chemați, marți seara, sa stinga un incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case din Aiud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Detașamentul Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU s a raliat initiativei derulata la nivel european, astfel incat, in fiecare zi de 13 care se suprapune cu ziua de marti, se organizeaza "Ziua Informarii Preventive".Potrivit ISU Delta, evenimentul, care in acest an este organizat pe data de 13 februarie,…

- Trei echipaje de pompieri militari, de la Stația Vidra și Detașamentul Focșani, au intervenit duminica dimineața cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care s-a manifestat la o gospodarie din Bolotești. „Evenimentul…

- O mașina cu ecuson avand insemnele Camerei Deputaților a blocat joi poarta unei case din centrul Aradului. Proprietara locuinței, care avea nevoie urgenta sa mearga la spital, nu a putut ieși timp de doua ore din casa. Mașina fusese condusa de medicul Sorin Prișca, tatal deputatului liberal Razvan Prișca.…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina, in cursul acestei dimineti, ora 09:50, in localitatea Nalbant, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autoturism.S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD, sapte subofiteri si un ofiter.Potrivit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in Campina, strada Victor Babes. Potrivit ISU Prahova, arde un obiect de mobilier dintr o camera. Din pacate pompierii au gasit…

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Traficul pe un sens de mers este blocat, joi, la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, dupa ce vagonul unui TIR care circula in zona s-a desprins de capul autotrenului. Pompierii asigura masuri de prevenire si stingere a incendiilor, avand in vedere ca incidentul s-a produs in preajma unei benzinarii.…

- Pompierii au anuntat joi dimineata ca au indepartat in cursul noptii sase copaci care blocau trotuare si drumuri si un stalp de lemn care a cazut pe o masina, fara sa fie vreo persoana ranita. Copacii si stalpul au cazut din cauza zapezii abundente. "Pompierii din cadrul ISU…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni, la o teava de gaze a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Mai multe autoturisme aflate in apropiere au fost avariate, dar nu exista victime. Focul a cuprins si cladirea administrativa a firmei, mai multe echipaje intervenind…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Echipajele SMURD din cadrul ISU Argeș au intervenit, joi, la 30 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj de urgența de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in municipiul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o fabrica de mase plastic din localitatea Movila Vulpii, comuna Aricestii Rahtivani. Din primele informatii arde cu…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autovehicul in municipiul Tulcea. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si 8 subofiteri.La fata locului este prezent si un echipaj de politie.Potrivit ISU Delta,…

- Detașamentul pentru Situații de Urgența Barlad a fost solicitat sa intervina in cursul acestei seri la o adresa de pe bulevardul Republicii, pentru a forța accesul intr-o locuința. Proprietara, cunoscuta cu probleme medicale, nu a mai fost vazuta de aproximativ o saptamana.

- Pompierii militari din Constanta au fost solicitati sa acorde sprijin unui echipaj de la Ambulanta, pentru a transporta o persoana supraponderala. Interventia are loc in Constanta, pe strada Soveja. De asemenea, pompierii au fost chemati sa deblocheze usa unui apartament amplasat in Constanta, strada…

- Numarul solicitarilor primite a fost cu 20% mai crescut fata de media unei zile din aceasta perioada a anului, a informat luni ISU Bucuresti-Ilfov. Totodata, numarul solicitarilor inregistrate pentru stingerea incendiilor a fost de 25. Un eveniment deosebit s-a produs pe o strada din sectorul…

- Masuri IGSU la trecerea dintre ani Foto: IGSU. Peste 5.100 de pompieri, cu 2.900 de mijloace tehnice si mai multe echipaje SMURD vor fi zilnic la datorie în zilele urmatoare, când sunt organizate concerte sau alte manifestari la trecerea dintre ani. Inspectoratele pentru Situatii…

- Un incendiu a izbucnit joi seara la o casa de locuit confecționata din lemn, aflata pe raza localitații Sasciori. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru stingerea flacarilor. Potrivit ISU Alba, incendiul este localizat. Revenim cu detalii. Foto: arhiva

- Era trecut de miezul nopții cand in cartierul galațean I. C. Frimu o bubuitura puternica a trezit zeci de oameni. La scurt timp, proprietarul unei mașini de teren avea sa afle ca autoturismul ii fusese incendiat. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar valoarea pagubelor se ridica la 160.000 de…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au organizat si desfasurat, luni, 18 decembrie, mai multe activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Agrij. Activitațile au cuprins, printre altele, derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, un grav accident rutier a avut loc sambata, in localitatea Butoiesti. Un barbat in varsta de 54 de ani, din Craiova, aflat singur la volanul unui autoturism, pe fondul oboselii acumulate, cel mai probabil a adormit la volan, in timp ce se…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru descarcerarea si extragerea unei femei soferul dintr un autoturism rasturnat in localitatea Tudor Vladimirescu.Se intervine cu o autospeciala de descarcerare grea si patru subofiteri. La fata locului intervine si Serviciul de ambulanta Judetean.Sursa…

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, și fiica sa, in varsta de 28 de ani au fost grav raniți, astazi, intr-un accident rutier produs la Albota. Mașina in care se aflau a ajus mai intai intr-un șanț și, ulterior, intr-un cap de pod, dupa ce ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului. Pentru…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineața, pentru a scoate o mașina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat și a provocat surparea unei porțiuni de strada și trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei…

- Detașamentul Alba Iulia intervine, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din cartierul Oarda de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, acoperișul arde mocnit pe cațiva metri patrați. Nu sunt persoane ranite. Revenim cu detalii.

- Chemati sa stinga un incendiu aparut la o cladire din vecinatatea Spitalului de Pediatrie din Pitesti, pompierii au intervenit si au lichidat focul. Incidentul nu s-a soldat cu victime si, din cate anunta reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nu s-a impus evacuarea oamenilor aflati…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…

- Polițiștii locali au acționat in cursul zilei de ieri in zona Spitalului Județean Timișoara, unde un sofer si-a lasat masina parcata chiar in dreptul indicatorului ”oprirea interzisa”, blocand ieșirea unui autovehicul care transporta echipamente necesare in tratamentul bolnavilor, mai exact tuburi de…

- Cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, ofițerii și subofițerii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența“Mihai Viteazul” al județului Covasna care s-au remarcat pe timpul misiunilor de intervenție au fost avansați inaintea expirarii stagiului minim in grad. Astfel, au…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Pompierii militari au derulat, in primele zece luni ale anului, peste 355.000 de misiuni in intreaga tara, media zilnica fiind de 1.170 de interventii. Peste 81% dintre actiuni au fost ale SMURD, 8,5% fiind incendii, in crestere cu 28,41% fata de perioada similara a anului trecut. In urma actiunilor…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, duminica in jurul orei 15,30 la un incendiu ce a avut loc intr-un apartament de pe strada Ampoiului din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale, 10 subofiteri și un echipaj SMURD ptentru stingerea focului. O persoana…

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, autotren rasturnat pe D.N. 6, la cca. 1 km de Vama P. F 1. catre Orsova. Pompierii actioneaza pentru descarcerarea soferului autotrenului. Circulatia este blocata. Incendiul a fost stins de un participat la trafic. Victima incarcerata.…

- Daniela Borș Noul șef al Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad este actualul interimar, economista Dana Borș, care a promovat examenul cu nota 9,04. Economista Daniela Borș, singurul candidat la fotoliul de manager al Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad, poate rasufla…