Primaria Brașov va derula pana pe 30 iunie 2019 campania de dezinsecție, deparazitare, deratizare și dezinfecție pentru combaterea insectelor și a capușelor de pe domeniul public și privat, urmand ca in unitațile de invațamant sa se faca operațiuni de deratizare și dezinfecție. In conformitate cu precizarile reprezentanților Primariei, campania pentru combaterea capușelor a inceput in data de 14 iunie și pana in...