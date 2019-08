Stiri pe aceeasi tema

- Bosch este cel mai mare furnizor de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).Compania estima anterior o crestere a veniturilor…

- De asemenea, au fost inrautatite estimarile privind vanzarile Mercedes-Benz, divizia de lux a Daimler, din cauza incetinirii din China - cea mai mare piata auto globala. In 2019, livrarile Mercedes-Benz ar urma sa fie la acelasi nivel cu cele din 2018, in timp ce in precedenta prognoza Daimler se…

- Fondul Monetar International trebuie sa continue sa se adapteze la cresterea puterilor economice, cum ar fi China, si la schimbarile rapide din domeniul tehnologiei financiare (fintech) pentru a-si pastra relevanta in urmatorii 75 de ani, a afirmat luni David Lipton, directorul general interimar…

- "Am organizat, la Resita, o conferinta legata de street art - regenerare urbana. De altfel, am inceput deja sa realizam cateva picturi neo-murale, cum sunt ele denumite, pe calcanele blocurilor, pe suprafete foarte mari, cu artisti din Romania, cu un artist din Germania, Danilo Halle. Ne dorim sa…

- Facebook a anuntat miercuri ca lucreaza sa rezolve problemele de functionare intampinate de unii utilizatori la trimiterea de fisiere media pe platformele sale de socializare, inclusiv pe WhatsApp si Instagram, transmite Reuters. Peste 14.000 de utilizatori au raportat probleme pe Instagram…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, organizeaza ateliere concepute pentru a stimula imaginația, pofta de joaca și invațarea creativa a celor mici. Astfel, pe data de 1 iunie, in toate magazinele rețelei…

- Ford va trece la concedieri in masa urmarind sa reduca schemele de personal cu aproximativ 10% din angajați. Chiar daca masurile vor fi operate imediat in uzinele din SUA, acestea vor fi extinse la nivel global, in Europa și inclusiv in Romania. La Craiova, Ford are 4.000 de angajați. Masura de reducere…

- Trupe de teatru studențești din mai multe orașe ale țarii s-au adunat la Cluj-Napoca pentru a împartași cu publicul clujean spectacolele la care au lucrat. Cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Teatru Studențesc „Zilele IMAGO” s-a desfașurat în perioada 17-18…