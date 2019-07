Stiri pe aceeasi tema

- Iți place sa mananci condimentat? Mai ales picant? In special ardei iute? Potrivit unei cercetari desfașurate de oamenii de știința de la Universitatea din Vermont (SUA), consumul de ardei iute poate contribui la scaderea mortalitații.

- Medicii atrag atentia ca munca la camp trebuie evitata pe canicula. In judetul Vaslui un barbat a murit dupa ce a muncit in soare, iar tot mai multe persoane ajung la spital, afectate de caldura. Caldura sufocanta din ultimele zile a accentuat problemele de sanatate ale celor cu boli cardio-vasculare.…

- Totusi, semintele nu ne sunt deloc pe plac si nu stim cum sa scapam mai rapid de ele. Medicii ne atrag atentia asupra faptului ca nu ar trebui sa le mai aruncam la gunoi, pentru ca sunt extrem de sanatoase. Potrivit jurnalul.ro, semintele de pepene rosu un efect benefic asupra sistemului digestiv…

- "O importanta directie de actiune politica, in opinia mea, pe care o vad abordata in regim de urgenta, este aceea a consolidarii si intensificarii dialogului, atat cu structurile organizatorice din teritoriu, cat si cu cetatenii de la firul ierbii, simpatizanti sau nu ai PSD. Stabilizarea si profesionalizarea…

- Pana in momentul de fata, nu a existat niciun caz de infectie confirmat la Iasi, insa medicii recomanda masuri de precautie, virusul provocand boli grave, si chiar mortale. „Daca mergem in parcuri, evident ca trebuie sa folosim tot felul de spray-uri care se gasesc in comert si sa ne dam cu ele. Nu…

- Medicii specialisti in boli infectioase atrag atentia autoritatilor locale cu privire la riscul de imbolnavire cu virusul West Nile pe fondul lipsei actiunilor de stropire a spatiilor verzi. In Capitala au aparut deja primele imbolnaviri cauzate de intepaturile tantarilor purtatori ai acestui virus.…

- Un studiu realizat pe o perioada de zece ani, la care au participat 20.000 de persoane, devaluie care sunt alimentele daunatoare pentru sanatatea celor care le consuma si care pot cauza o moarte precoce. Avertismentul oamenilor de stiinta.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis Guvernului sa nu "sacrifice viitorul economic" al Romaniei. ”Din pacate, mediul de afaceri romanesc a primit din partea Guvernului masuri hazardate si intempestive, fara consultare si fara o minima fundamentare, mesaje adverse pentru investitorii straini…