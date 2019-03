Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 8 luni inchisoare pentru luare de mita, insa instanta a mentinut o decizie anterioara privind eliberarea conditionata din penitenciar, informeaza…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza...

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar, instanta a dispus incetarea procesului penal impotriva lui Lucian…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.Citește și: Cum voteaza romanii pe regiuni și in funcție de rural/urban. PSD conduce…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc un nou termen in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare. In luna iulie 2016, Ana Maria Tranca, judecator al Curtii…

- Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea pe rol dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni inchisoare, iar avocatul sau a anuntat ca acesta "se plimba din loc in loc" in tara si strainatate pentru ca nu mai are…

- Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea pe rol dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 4 ani si 8 luni inchisoare, iar avocatul sau a anuntat ca acesta "se plimba din loc in loc" in tara si strainatate pentru ca nu mai are bani…