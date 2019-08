Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Dan Alexa a declarat, luni seara, ca mijlocasul Constantin Budescu va reveni la echipa Astra Giurgiu potirvit news.ro"Din cate am inteles, Budescu este jucatorul nostru si il asteptam", a spus Alexa dupa remiza cu FC Viitorul, scor 1-1, din Liga I. Constantin Budescu a jucat…

- Constantin Budescu (30 de ani), in prezent liber de contract dupa desparțirea de saudiții de la Al-Shabab, e aproape de o revenire in Romania. Momentan, Astra Giurgiu pare sa fie in pole-position pentru serviciile sale. Dupa ce luni seara a asistat la meciul Astra - FCSB 2-1, Budescu s-a antrenat in…

- Constantin Budescu (30 de ani) iși urmarește foștii colegi de la FCSB și Astra Giurgiu, la meciul din cadrul etapei a patra a Ligii 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Ramas liber de contract dupa desparțirea de Al-Shabab, Constantin Budescu se afla in Romania și a profitat de ocazie sa iși urmareasca…

- Fotbalistul roman Constantin Budescu a denuntat unilateral contractul cu gruparea saudita Al Shabab dupa ce fusese exclus din lot in urma cu mai mult de trei saptamani, a declarat, duminica, pentru Agerpres, avocatul jucatorului, Paul Mincu. Oficialii clubului saudit i-au impus mijlocasului in varsta…

- Plecarea lui Marius Sumudica de la Al Shabab il afecteaza si pe Constantin Budescu. Mijlocasul in varsta de 30 de ani e pe punctul sa semneze rezilierea contractului, dupa ce oficialii clubului din Arabia Saudita nu s-au aratat dispusi sa-i plateasca un salariu lunar in valoare de 50.000 de euro, atat…

- De origine surinameza, Breeveld a inceput fotbalul in Olanda si a ajuns in Romania in 2011, prima data la Astra Giurgiu. A evoluat apoi pentru Jiul Petrosani, Gaz Metan, Pandurii si FCSB, echipa alaturi de care a cucerit campionatul si Cupa Romaniei.

- Rafa Benitez (59 de ani) nu și-a mai prelungit contractul cu Newcastle, trecand la Dalian Yifang, in China, unde caștiga anual 15 milioane de dolari. Intr-un interviu pentru The Times, Rafa Benitez spunea zilele trecute ca „am vrut sa raman la Newcastle, dar nu voiam doar sa semnez prelungirea contractului.…

- Deși amenințase ca va parasi echipa, Dani Coman se afla in continuare in funcția de președinte al clubului Astra Giurgiu. Inaintea finalei Cupei cu Viitorul din aceasta seara, fostul goalkeeper a vorbit despre actuala situație de la echipa giurgiuveana. „Am incredere in jucatori și in staff-ul tehnic.…