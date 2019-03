Constantin Axinia, noul director general al CFR SA (surse)

Constantin Axinia este noul director general al CFR SA, au declarat, pentru AGERPRES, surse din domeniul transporturilor. Axinia il inlocuieste pe Costin Mihalache, care, la mai putin de o luna dupa accederea sa in fruntea companiei, a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru. "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii domnul Costin Mihalache se numeste in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru", prevede decizia premierului publicata in Monitorul Oficial pe 1 martie. In luna februarie, Costin Mihalache l-a inlocuit…