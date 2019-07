Stiri pe aceeasi tema

- "Anul acesta asteptam sa fie un numar record de turisti (...) mai ales pentru ca avem acele vouchere de vacanta, care sunt o infuzie de bani in bugetul personal al turistilor, pentru ca aceste vouchere de vacanta au adus cu 20% mai multi turisti decat ar fi fost fara ele si va fi un an deosebit de…

- Hotelierii de pe litoral au cerut demisia sefului Companiei Nationale a Infrastructurii Rutiere, pentru ca muncitorii au inceput sa repare autostrada catre mare in plin sezon estival. Din această cauză, se circulă pe un singur sens aproape 60 de kilometri. Aşadar, apar blocaje, iar…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, la Constanta, cu ocazia deschiderii noului sezon estival, ca exista premisele inregistrarii unor vanzari record in ce priveste spatiile de cazare de pe litoral. "Si anul acesta a fost o deschidere reusita de sezon. Am fost in Vama, ca…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, la Constanta, cu ocazia deschiderii noului sezon estival, ca exista premisele inregistrarii unor vanzari record in ceea ce priveste spatiile de cazare de pe litoral. "Si anul acesta a fost o deschidere reusita de sezon. Am fost in…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, la Constanta, cu ocazia deschiderii noului sezon estival, ca exista premisele inregistrarii unor vanzari record in ce priveste spatiile de cazare de pe litoral."Si anul acesta a fost o deschidere reusita de sezon. Am fost in Vama, ca…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a sosit astazi la Constanta pentru a sustine o conferinta de presa, alaturi de reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, pe tema deschiderii sezonului estival 2019.Evenimentul are loc la Centrul de Excelenta si Servicii Tomis, din Constanta. In…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, va sosi astazi la Constanta pentru a sustine o conferinta de presa, alaturi de reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, pe tema deschiderii sezonului estival 2019.Evenimentul va avea loc la Centrul de Excelenta si Servicii Tomis, din Constanta.…

- Reprezentanti ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) au declarat miercuri seara, la Eforie Nord, ca 40.000 dintr-un total de 101.000 de locuri in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai,…