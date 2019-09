Stiri pe aceeasi tema

- Un velier si o salupa, aflate in pericol in Marea Neagra, dupa ce primului i se rupsese catargului, iar a doua ambarcatiune a ramas fara motor, au fost salvate si aduse la tarm de o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). La bordul celor doua ambarcatiuni se aflau sapte…

- La festivitatea de deschidere a celei de a 50 a editii a "Cupei Litoraluluildquo; la tenis de camp, de la Constanta cea mai veche intrecere de juniori din tara , directorul LPS "Nicolae Rotaruldquo;, Andrei Szemerjai, s a referit si la Simona Halep, campioana crescuta pe terenurile de la LPS si fosta…

- In urma cu putin timp, pescadorul Callatis 1 cu sase oameni la bord a luat apa la sala masini in urma spargerii unei tevi de racire. Deoarece nu au reusit remedierea cu surse proprii, au solicitat ajutor.La interventie a ajuns nava Apollo a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM…

- Scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" cauta in aceasta dimineața doua persoane care ar fi disparut ieri și azi in Marea Neagra. Un barbat a fost dat disparut miercuri in mare, la Tuzla, iar in statiunea Olimp au fost reluate cautarile unui turist de 25 de…

- Tehnorex International SA se va ocupa de repararea salupei Rubin, din dotarea ARSVOM. Contractul "Servicii de reparatii la salupa Rubinldquo;, atribuit de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mareldquo; are o valoare de 499.773 lei. Transportul salupei din dana de acostare la locul de andocare…

- Festivalul NEVERSEA a debutat joi, 4 iulie, la malul marii cu artisti de top si cu muzica pentru diferite categorii de public. Orasul fantastic montat pe plaja din Constanta a atras peste 55.000 spectatori.