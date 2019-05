CONSTANȚA. Cum va fi sărbătorită ziua orașului: Procesiune religioasă, defilare cu elevi, concerte și focuri de artificii Ziua Constanței este marți, 21 mai, odata cu sarbatoarea ortodoxa a Sfinților Împarați Constantin și Elena. Evenimentele prilejuite de acest moment, vor începe cu o zi înainte cu o procesiune religioasa organizata de Arhiepiscopia Tomisului. &"Luni, 20 mai, de la ora 18.00, Arhiepiscopul Tomisului va conduce procesiunea cu moaștele Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel ce va pleca de la Catedrala arhiepiscopala &"Sfinții Apostoli Petru și Pavel&" la biserica &"Sf. Împarați Constantin și Elena I&" din Constanța, pe traseul:… Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…

