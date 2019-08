Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a aprobat, in ședința de joi, prima rectificare bugetara din acest an. Masurile au starnit critici vehemente din partea opoziției. Dar au primit aviz favorabil, cu unele observații, din partea Consiliului Fiscal.

- Tinta de deficit bugetar asumata de România pentru finalul anului 2019 ar putea fi depasita si poate oscila în intervalul 3,4% - 3,7% din PIB, daca nu vor fi adoptate unele masuri compensatorii suplimentare credibile, avertizeaza Consiliul Fiscal,

- Conform concluziilor, in ceea ce priveste rectificarea bugetara, Consiliul Fiscal recomanda o crestere a transparentei in procesul de comunicare a constructiilor bugetare prin publicarea si adoptarea ca reper a bugetului general consolidat, "nu doar a unor parti din acesta". "Prognoza cadrului…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei critica rectificarea bugetara, deoarece scad alocari bugetare pentru domenii cheie pentru economie, unde Romania inregistreaza decalaje majore fata de media UE, si solicita Guvernului sa nu mai introduca noi taxe si impozite fara consultare.

- Agentia de rating Moody's prognozeaza in cel mai recent raport despre Romania o crestere economica de 3,3% in 2019, respectiv de 3,5% in 2020, sub ritmul potential estimat la 4%, evolutie sustinuta de cererea interna. "Economia Romaniei beneficiaza de pe urma huburilor de excelenta din diferite…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul așteapta prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare al Țarii (CSAT) pentru a primi aviz pe rectificarea bugetara care se afla in lucru. De asemenea, ea a declarat ca Guvernul se menține in ținta de deficit bugetar."Lucram la ...

- Viorica Dancila a afirmat, la inceputul sedintei de Guvern de marti, ca va fi adoptat proiectul de act normativ privind reglementarea serviciilor alternative de transport de persoane prin intermediul unor aplicatii digitale, un proiect discutat saptamana trecuta in prima lectura."Vom stabili…