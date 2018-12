Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului de la Londra a castigat timp dupa ce a supravietuit votului de neincredere din Parlament. Raman insa probleme sensibile legate de planul Brexit, pentru care cere noi clarificari la Bruxelles, la Consiliul European.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a exprimat regret ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a stabilit ca liderii din cadrul Uniunii Europene se vor reuni pe data de 25 noiembrie pentru a semna acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca summitul pentru oficializarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, convenit miercuri, va avea loc la 25 noiembrie, informeaza agentiile de presa internationale. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al UE…

- Unul dintre cele doua evenimente de pe agenda de miercuri a presedintelui roman – plecat in cursul acestei zile la Londra – mai exact intrevederea lui Klaus Iohannis cu premierul britanic, Theresa May, a fost anulat, pe fondul prelungirii sedintei de Guvern pe tema Brexit-ului. Un anunt in acest sens…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, in ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, noteaza…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Miercuri, la summitul Uniunii Europene pentru Brexit, nu s-au inregistrat progrese suficiente pentru a justifica o noua reuniune la varf in noiembrie, a declarat agentiei France Presse o sursa europeana a carei identitate nu este dezvaluita. Reuters si DPA au obtinut informatii similare,…