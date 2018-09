Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre autorii atacului armat comis sambata la parada militara din orasul iranian Ahvaz au murit in schimburi de focuri cu fortele de ordine, anunta surse citate de agentia Fars, scie mediafax. Nu este clar cati teroristi au reusit sa fuga. Cel putin 25 de persoane au fost ucise,…

- Autorii atentatului de sambata, soldat cu 24 de morti si 60 de raniti, in orasul iranian Ahvaz, au fost ”finantati de sauditi si Emiratele Arabe Unite (EAU)”, a acuzat luni liderul siprem iran iranian, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit site-ului sau oficial, relateaza AFP preluata de news.ro.”Potrivit…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a respins duminica acuzatiile Iranului privind responsabilitatea Washingtonului si a aliatilor sai din Golf pentru atacul comis sambata in cursul unei parade militare desfasurate in orasul iranian Ahvaz, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Iranul va riposta rapid la atacul armat din orasul Ahvaz, comis de grupuri "teroriste" conduse de "Statele Unite", a afirmat sambata ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif. Reteaua terorista sunnita Stat Islamic a revendicat atacul armat produs sambata la o parada militara desfasurata in…

- ONU a prelungit joi cu un an misiunea sa de pace in Liban (FINUL), fara a efectua mari modificari in ce priveste mandatul acesteia, transmite agentia EFE. Misiunea, a carei activitate de garantare a pacii la frontiera dintre Liban si Israel a inceput in 1978, numara in prezent circa 10.500 de soldati…

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni vineri cu usile inchise pentru a discuta despre moartea a 29 de copii in Yemen intr-un raid aerian atribuit coalitiei militare sub comandament saudit, au anuntat...

- Politia a publicat vineri raportul final al anchetei privind atacul armat de la Las Vegas, din 1 octombrie, soldat cu 59 de morti (inclusiv atactorul) si peste 800 de raniti, insa investigatorii nu au reusit sa stabileasca din ce motiv atacatorul, Stephen Paddock, a comis masacrul, informeaza agentia…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite nu depune suficient efort pentru a rezolva conflictul israeliano-palestinian, a afirmat ambasadorul Suediei la ONU, Olof Skoog, relateaza site-ul agenției Anadolu, potrivit Mediafax."Soluționarea sa ar trebui sa reprezinte o prioritate. A reprezentat…