Consiliul Concurentei lanseaza monitorul preturilor la carburanti

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei Monitorul Preturilor pentru Carburanti, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei. In februarie, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, declara, pentru Agerpres, ca platforma…

- Mai multe aeronave militare ale Fortelor Aeriene Romane participa, miercuri, la manifestarile organizate la Bucuresti cu prilejul Zilei Nationale a Italiei. O formatie mixta constituita din aeronave MiG-21 LanceR si Eurofighter Typhoon apartinand Fortelor Aeriene Romane si detasamentului italian…

- Reprezentanti ai Clinicii Sanador din Capitala au precizat, joi, in urma controlului inopinat efectuat de ministrul Sorina Pintea in unitatea medicala, ca vizita a vizat Unitatea de Primiri Urgente, iar ministrul a venit insotit de directorul DSP. "Spitalul Sanador, cel mai mare spital privat…

- Companiile de ride-sharing reactioneaza, pentru prima oara, dupa ce a intrat in vigoare asa numita ordonanta a taximetristilor, acestea anuntand ca isi sustin financiar si juridic soferii care vor avea dificultati. Oficiali ai Uber si Bolt au precizat ca soferii parteneri au primit deja mesaje,…

- Consiliul Concurentei s-a autosesizat in acest caz, pe motiv ca firmele de taxi ar fi oprit, simultan, activitatea. „Noi nu spunem ca nu au dreptul companiile sa faca lobby. Companiile nu au voie impreuna, coordonat, sa faca greva, sa spunem intre ghilimele, deci sa isi opreasca activitatea", a…

- Activitatea din transportul de persoane trebuie sa fie caracterizata de cat mai multa concurența, insa nu trebuie ca aceasta sa elimine formele care exista deja, astfel ca este nevoie de un regim echivalent de reglementari, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. ”Din punctul…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a reactionat, dupa ce premierul Viorica Dancila a acuzat diplomatii ca au refuzat sa discute cu ea. "Am vrut sa ne exprimam opinia in grup, sunt ingrijorari pe care le impartasim in acest grup si solicitarea a fost sa mergem in grup. Aceasta…