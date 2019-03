Conpet a incheiat cu societatea CFR Marfa un contract in valoare de 242,421 milioane de lei pentru servicii de transport titei si gazolina. Potrivit unui raport al companiei, transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB), CFR Marfa va trebui sa transporte pe calea ferata titei si gazolina din rampele de incarcare la destinatiile stabilite de Conpet. Contractul stipuleaza penalitati de intarziere de 0,03%/zi, iar garantiile constituite de CFR Marfa constau intr-o scrisoare de garantie de buna executie in cuantum de 500.000 de lei. Durata contractului este de patru ani si va intra in vigoare la…