Conform calculelor hârtiei PANCOTA. Aproape 500 de spectatori au tinut sa asiste, marti dupa-amiaza, la confruntarea dintre Soimii Lipova si AFC UTA contand pentru turul trei al Cupei Romaniei la fotbal. Daca gruparea de Liga 3 a aliniat cel mai bun 11 posibil, UTA a raspuns cu o echipa incropita din jucatori care nu au (prea) prins minute oficiale in alb-rosu. Inceputul a fost pe contre. Lipova a ratat prin Filimon (min. 5), iar UTA a deschis scorul prin Bustea (min. 8), la primul sut pe spatiul portii adverse. A urmat o perioada in care baietii lui Flavius Sabau au avut mai mult posesia mingii, fara insa a beneficia… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

