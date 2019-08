Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite intr un conflict care a avut loc in comuna Balotesti si care a fost aplanat de politisti, informeaza IPJ Ilfov.In aceasta seara, in jurul orei 18,25, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca in comuna…

- O femie și-a pierdut viața și alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier, produs pe raza comunei Plopșoru. Oamenii legii au fost sesizați printr-un apel la numarul unic de urgența, cu privire la situația dramatica. Șoferița autoturismului a pierdut controlului volanului și s-a izbit…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate pe soseaua de centura a Capitalei, în zona orasului Bragadiru din judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua masini, informeaza Centrul Infotrafic.

- Un nou incident in care a fost folosita o arma s-a produs sambata noapte in județul Ilfov unde, pe fondul unui conflict mai vechi și al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discuție aprinsa in fața casei agresorului. Trei persoane la spital.Pe…