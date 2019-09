Concurs cu premii de la BIC pentru Invatatori si Elevi: castiga 1.000 de euro pentru clasa ta Dragi invatatori, concursul BIC a pornit la drum, odata cu inceperea anului scolar. Va invitam sa va inscrieti clasa pe pagina oficiala a concursului: https://www.bickids.com/ro/bicpentrueducatie/ CUM SA TE INSCRII IN CONCURS Numai daca esti cadru didactic activ in ciclul primar (clasa 0 – clasa a IV-a) te invitam sa iti inscrii clasa in concursul BIC pentru Educatie. 9 – 29 septembrie 2019 Intra pe site-ul www.bickids.ro/BICpentruEducatie si descarca felicitarea din sectiunea Cartolina. Cu ajutorul elevilor, completeaza Cartolina ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

