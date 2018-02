Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care institutiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferinta "The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferința „The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferința „The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- Viorica Dancila se va afla marti si miercuri la Bruxelles, potrivit programului anuntat pe pagina Guvernului. Astazi, de la ora 14.15 ora Bruxellesului, premierul roman se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar de la ora 15.00 ora Bruxellesului, va avea o intrevedere…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sprijinul și intervenția urgenta pentru reducerea perioadei nejustificat de lungi de inmatriculare a autovehiculelor comerciale in Romania, afectand activitatea transportatorilor…

- Conferinta tinerilor maghiari din Romania MIERT, care cuprinde mai multe asociatii din diferite parti ale tarii, a finalizat recent selectia a sase persoane care vor urma o stagiatura de cinci saptamani in Parlamentul European si vor lucra la cabinetul europarlamentarului Iuliu Winkler. Potrivit liderului…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a avut un discurs transant in cadrul dezbaterii organizate ieri, in Parlamentul European. Citeste si: Victorie in Parlamentul European: Romania, un mandat IN PLUS, dupa ieșirea Marii Britanii din UE "Sa vorbim despre Justitie televizata,…

- Deși atenția publica se concentreaza in aceste zile pe dezbaterea Parlamentului European privind Legile Justiției, ziua de miercuri a adus vești extraordinare pentru țara noastra, dupa ce Legislativul reunit in plenul de la Strasbourg a votat pozitiv amendamentul eurodeputatei Claudia Țapardel la…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD ALDE, potrivit Digi 24.Decizia de a dezbate in sesiune plenara situatia justitiei din Romania a fost luata in 18 ianuarie in Parlamentul…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Tudorel Toader a avut și are diverse intalniri pe aceasta tema. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte mult interes, avand in vedere ultimele controverse si…

- Programul de actiuni al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi este unul unic in Romania deoarece are prevazut printre altele un punct cu totul special pentru diminuarea somajului, potrivit informatiilor de pe site-ul oficial al agentiei – calarasi.accesibilitateajofm.ro.…

- Vine un nou val de scumpiri – Vom plati si cu 20% mai mult fata de acum. Care este cauza si cum anume se va proceda in viitorul foarte apropiat. Informatii care ii privesc pe toti romanii! Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti,…

- Iata scrisoarea lui Liviu Pleșoianu: ”Scrisoare deschisa catre toți membrii Parlamentului European: Veți tolera comportamentul scandalos al colegilor dumneavoastra – europarlamentara Monica Macovei și europarlamentarul Sven Giegold, care incalca fațiș chiar Directiva Parlamentului European?…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania cere Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft ale…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Transportatorii romani atrag atentia ca tarifele de transport ar putea creste cu 20% din cauza majorarii preturilor la carburanti. Ei spun ca efectele se vor resimti imediat la produsele de prima necesitate si le cer autoritatilor sa ia masuri. Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20 , cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite...

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat ca, din cauza supraaccizei la carburanti, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 20%, ceea ce va duce la o crestere a preturilor atat pentru produsele de stricta necesitate, cat si pentru transportul public. „UNTRR atrage atentia…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 25 ianuarie 2018, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 700 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 662…

- Astazi, Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO) a Parlamentului European a votat pozitiv amendamentele eurodeputatei Claudia Țapardel la Raportul privind Compoziția PE dupa ieșirea Marii Britanii din UE, care vizau creșterea numarului de mandate alocate Romaniei in PE de la 32 la 33.Citeste…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situația justiției din Romania. Decizia a fost luata joi in Parlamentul European la Conferința președinților, compusa din liderii grupurilor politice și președintele Parlamentului. Decizia apare…

- GRECO, raport despre Romania: Progrese foarte limitate Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat joi raportul pentru Romania privind prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului, al judecatorilor si procurorilor, in cadrul celei de-a patra runde…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania…

- Taxa de utilizare a drumurilor naționale, cunoscuta drept rovinieta, va fi majorata pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone. Masura apare intr-un proiect de ordonanta al Guvernului, proiect criticat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri…

- Taxa de utilizare a drumurilor naționale, cunoscuta drept rovinieta, s-ar putea tripla pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone. Masura apare intr-un proiect de ordonanta al Guvernului, proiect criticat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri…

- Rovinieta s-ar putea scumpi cu 200% pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone, potrivit unui proiect de ordonanta guvernamentala, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), remis, miercuri, AGERPRES.…

- "Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania afecteaza…

- 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei. Parlamentul…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau infiintarea Fondului Suveran de Investitii, potrivit…

- Miercuri, 13 decembrie 2017, a avut loc Conferința anuala a Institutului European din Romania la Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia, organizata Post-ul Asociația Be You a obținut ”Premiul de Excelența pentru promovarea spiritului și valorilor europene” din partea Institutului European din Romania…

- In condițiile in care discuțiile pe Raportul privind compoziția Parlamentului European dupa ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre documentele esențiale pentru viitorul instituțiilor europene, avanseaza rapid, eurodeputata PSD Claudia Țapardel negociaza din partea grupului Socialiștilor și Democraților…

- In urma dezbaterii care a avut loc azi in Parlamentul European de la #Strasbourg pe tema accederii Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul #Schengen, am depus o declarație scrisa in scopul susținerii dreptului neechivoc al țarii noastre de a face parte din acest sistem și de a sancționa amanarile…

- Tudor-Tim Ionescu, vicepreședinte al tineretului ALDE care și-a petrecut multa vreme la Bruxelles, in Parlamentul European, la inceputul carierei sale, a vorbit despre politicienii care ne reprezinta in aceasta instituție.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana la inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European. La fel s-ar putea intampla cu kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR atenționeaza ca intarzierea implementarii unei scheme de rambursare a unei parti din supraaaciza „duce la migrarea consumului si la nevoia iminenta de majorare a tarifelor de transport rutier cu minimum 12%”. „In urma intarzierii total…