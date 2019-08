Complicata poveste a unui tunel de 100 de km - Geopolitică, rivalitate, îngrijorări dar și foarte mult curaj Cel mai scump tunel pe care europenii vor sa-l construiasca ar putea avea 103 km și ar putea costa peste 20 miliarde euro. Se discuta despre el înca de acum 25 de ani și acum un și jumatate parea sigur ca se va construi, dar îndoielile s-au acumulat și parțile vor clarificari. Daca orașele Helsinki și Tallinn vor ajunge sa fie legate de un tunel feroviar, trenurile ar putea rula cu 250 km/h prin el și o calatorie ar costa 50 de euro la început. În articol puteți citi despre cât de greu este ca parțile sa se înțeleaga pentru a construi una dintre cele mai mari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in directia strategica vestica continua sa se deterioreze mai ales din cauza intaririi prezentei NATO, in special in Polonia si Romania, fapt care determina Moscova sa implementeze un set de contramasuri, a declarat miercuri ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de portalul Gazeta.ru."Situatia…

- Finlanda și Estonia planifica sa construiasca cel mai lung tunel subacvatic din lume – 102,3 kilometri. Tunelul va face conexiunea dintre capitalele Helsinki și Tallin pe sub apa din Marea Baltica. Proiectul va costa aproximativ 20 de miliarde de euro. Automobilele vor fi transportate prin…

- Doctor Ian Walker, a incheiat calatoria din extremitatea nordica a Europei pana in cel mai sudic punct al continentului in 16 zile, 20 de ore si 59 de minute, doborand astfel recordul precedent cu peste doua zile. El a pornit de la Capul Nord (Nordkapp), cel mai nordic punct al Europei, la…

- Yango, aplicație digitala de e-hailing, care opereaza in prezent in 16 țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a fost lansata, joi, in București. Yango este parte a grupului Yandex, companie ruseasca de tehnologie care dezvolta produse și servicii folosind machine learning. Romania a devenit a…

- Aplicatia de e-hailing Yango, parte a grupului Yandex, a fost lansata joi in Bucuresti, tara noastra fiind a cincea din Uniunea Europeana unde acest serviciu este disponibil. Aplicatia opereaza in prezent in 16 tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, iar, in UE, a fost deja lansata…

- Yango, aplicație digitala de e-hailing, care opereaza in prezent in 16 țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, s-a lansat joi in București. Romania devine astfel a cincea țara a Uniunii Europene in care serviciul este disponibil, dupa Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda. Calatoriile comandate…

- Sperantele unui parteneriat cuprinzator si tot mai integrat nu au fost indeplinite si la ora actuala de ambele parti predomina "o dezamagire profunda", a declarat duminica Steinmeier, intr-un discurs pronuntat in cadrul conferintei de la Kulturanta. Kulturanta este resedinta de vara a presedintelui…

- In fata numeroaselor dispute cu Rusia, presedintele german Frank Walter Steinmeier a sfatuit tarile Europei sa fie mai retinute si sa pastreze distanta in relatia cu Moscova, transmite luni dpa. Sperantele unui parteneriat cuprinzator si tot mai integrat nu au fost indeplinite si la ora…