- Competitia fiscala la nivel global este remarcabila prin prisma modificarilor stimulentelor acordate de guvernele care doresc sa atraga o activitate economica in jurisdictia lor. Stimulentele acordate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se afla in topul schimbarilor fiscale.

- Inspectoratul General al Poliției Romane, prin Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) organizeaza in perioada 10 -14 septembrie, la București, ”Cupa Structurilor de Intervenție 2018”. Competiția, ajunsa la a 5-a ediție, va fi organizata cu sprijinul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan…

- * Pe langa virusul West Nile, raspandit de tantari, pe langa politicienii de la putere, lasati sa-si faca mendrele pe spinarea poporului, si pe langa multe alte belele de toate categoriile, prin Romania mai bantuie si pesta porcina, care afecteaza doar porcii, nu si oamenii. Ne miram ca pesta asta vine,…

- Electrica a lansat vineri, 27 iulie, cea de-a treia editie a Programului de Granturi „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”, program ce se va desfașura in perioada 27 iulie – 26 august 2018, pe site-ul institutiei. „Este o competitie nationala de proiecte, prin intermediul careia compania Electrica…

- Municipiul Targu Jiu va gazdui, in premiera, in acest an, Turneul Final de Streetball. Competitia va avea loc la inceputul lunii viitoare si va reuni 24 de echipe in Piata Prefecturii din Targu Jiu. Competitia va...

- Cetatea Alba Carolina gazduieste, in perioada 28-29 iulie, o noua editie a „Royal Crown Trophy” (Trofeul Coroanei Regale). Expoziția Chinologica Internaționala de la Alba Iulia celebreaza cainii și calitatile lor, fiind unul dintre singurele evenimente de gen din Romania care ofera participantilor posibilitatea…

- Rotary Golf Charity Cup, cea mai mare competiție caritabila de golf din Romania, inițiativa a clubului Rotary Club Oradea 1113, va continua cu cea de-a doua ediție sambata, 21 iulie, la Kings Land Country Club Ineu. Acțiunea se inscrie in Programul dedicat educației pe care Rotary…

- Romania joaca azi, de la 15:00, cel mai important meci la Mondialul de la Debrecen. "Naționala" sub 20 de ani trebuie sa treaca de Croația pentru a ajunge intre primele 8 echipe ale lumii. Naționala de tineret a Romaniei nu a avut dintre cele mai bune evoluții la Mondialul din Ungaria. Cel mai bun meci…