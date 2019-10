Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) opreste sistemul informatic care gestioneaza operatiunile cu carduri, in noaptea de vineri spre sambata, 18-19 octombrie 2019, potrivit unui comunicat al bancii. Astfel, in intervalul 19 octombrie 2019 ora 1:00 – 19 octombrie 2019 ora 5:00 sistemul de carduri va fi oprit.…

- Reteaua de termoficare a Bucurestiului se degradeaza constant prin insasi modalitatea in care a ajuns sa functioneze. Pierderile de apa au ajuns atat de mari incat "acoperirea" lor pentru a putea tine sistemul in viata il afecteaza in...

- Brasovenii racordati la sistemul centralizat de termoficare vor avea in acest sezon rece un „discount” de 63,3% la factura de caldura. In iarna 2019 - 2020, costul gigacaloriei este de 541,89 lei, dar pentru populatie se va factura 198,97 lei/gigacalorie! Brasovenii racordati la sistemul…

- Sistemul de justiție din Romania și autoritațile din zona instituțiilor de aplicare a legii au cifre dezastruoase. Conform unor sure judiciare, in Romania 640 de mii de dosare penale nu pot fi finalizate pentru ca autorii faptelor nu sunt cunoscuți.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, afirma ca situatia este ”dramatica” in sistemul de termoficare, pierderile din retea, pe durata iernii, fiind de 1,3 miliarde de litri pe luna. ”Indiferenta Primariei Municipiului Bucuresti si managementul defectuos al RADET sunt cele doua cauze ale…

- Starea dezastruoasa in care se afla reteaua de transport a energiei termice este cauzata de indiferenta Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) si a managementului defectuos al RADET, avertizeaza Sierra Quadrant, administratorul judiciar ELCEN. In prezent, din cauza starii tehnice deplorabile…

- Peste 2.600 de companii ar putea intra in insolventa, arata o analiza Veridio, care face referire la companiile identificate in nota de fundamentare a OG 6/2019, care aveau datorii de peste 1 milion de lei la 31 decembrie 2018 si care nu depun notificare privind intentia de restructurare pana la…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza acuzații extrem de grave la adresa conducerii PSD. El susține ca s-a declanșat un mecanism monstruos, iar oaemenii din teritoriu sunt amenințați ca-și pierd slujbele daca strang semnaturi pentru candidatura sa.Citește și: SURSE - PSD se pregatește pentru…