- Operatorul low-cost Blue Air, care intenționeaza sa introduca in flota, in vara acestui an, primul avion Boeing MAX 8, monitorizeaza situația și este in contact permanent cu producatorul, cu Agenția Europeana de Siguranța a Aviatiei și cu Autoritatea Aeronautica Civila din Romania. “În acest…

- Compania Boeing a anuntat, miercuri seara, suspendarea zborurilor avioanelor 737 Max în întreaga lume, dupa deciziile similare luate de Uniunea Europeana si Statelor Unite, anunța Mediafax."Boeing continua sa aiba încredere totala în modelul 737 Max. Cu toate acestea,…

- Actiunile Boeing au revenit miercuri pe crestere, la Bursa de pe Wall Street, dupa ce declinul inregistrat luni si marti a anulat aproximativ 29 de miliarde de dolari din capitalizarea bursiera a grupului aeronautic american, transmite Reuters. În predeschiderea şedinţei bursiere de…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. Anunțul vine in contextul in care mai ...

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis marti suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia, relateaza agentia Reuters. Intr-un comunicat emis de EASA se mentioneaza ca aceasta ”masura de precautie” se aplica…

- Zborul FZ 1796 al companiei Fly Dubai, care urma sa decoleze din Bucuresti catre Dubai, marti seara, la ora 23:30, a fost anulat, in urma restricțiilor Uniunii Europene de astazi. Compania Fly Dubai este singura care opereaza regulat cursele catre Bucuresti cu aeronave din seria B737 Max. Operatorul…

