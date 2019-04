Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. De la începutul anului 2019, Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS) a constatat neprezentarea în termenul stabilit a ”certificatului de viața” pentru mai mult de 100 de beneficiari de pensii acordate în baza prevederilor acordurilor…

- Italia si China au semnat sambata un Memorandum de Intelegere in sprijinul proiectului de mare amploare cunoscut sub denumirea de "Noul Drum al Matasii", prin care Beijingul urmareste sa-si intensifice comertul cu Occidentul in pofida reticentei UE. Documentul - structurat în 29 de acorduri…

- Pentru referinta internationala mai larga, ceva mai putin decat Coreea de Sud (104,4 tone, dar numai 1,1% din rezerve) sau Grecia (113,1 tone, dar 61,4% din rezerve). Ponderea aurului in rezervele internationale ale Romaniei este doar ceva mai mare de o zecime, aproximativ dublu fata de tari precum…

- In perioada 15-17 februarie 2019, Grupul Cucilor din Branești a participat la un mare carnaval popular organizat in Alstatten, Elveția, un orașel situat la poalele munților Alpi, in apropierea graniței cu Germania, localitate vestita tocmai prin cel mai mare și faimos carnaval tradițional din partea…

- Preturile carburantilor, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria, arata datele Comisiei Europene.

- Cetațenii Republicii Moldova care sunt angajați oficial in Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, iar din 1 martie, și in Germania, iși pot pastra statutul de persoana asigurata social conform legislației naționale.

- Festivalul de film "Ceau, Cinema!" de la Timisoara lanseaza apelul la inscriere in sectiunea competitionala internationala pentru cea de-a VI-a editie, care va avea loc intre 18 si 21 iulie 2019, fiind vizate lungmetraje europene de fictiune, documentar sau animatie din 2018 si 2019. Competitia va avea…