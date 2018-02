Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru „verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pana in urma cu doi ani rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost "extrem de palid exercitat". Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. Ca...

- Deputatul PMP Petru Movila considera ca demersul de constituire a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, reprezinta "o manifestare de forta", care nu vine decat "sa subjuge" SPP, o institutie serioasa, cu profesionisti.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aporbat marti, cu 225 de voturi “pentru” si 106 voturi “impotriva”, infiintarea Comisiei parlamentare de anchetare a activitatii Serviciului de Protectie si Paza (SPP). PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constittionala (CCR) infiintarea acestei comisii,…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Plen la parlament Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti în plen pentru a decide înfiintarea unei Comisii de ancheta pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza. Parlamentarii vor sa verifice daca Lucian Pahontu ar fi implicat SPP în…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- DECLARATIILE LIDERILOR PNL DE LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV- 19 FEBRUARIE 2018 Ludovic Orban Buna ziua! Alaturi de mine sunt doamna senator Iulia Scantei, care va va prezenta decizia Partidului National Liberal, referitoare la Legea de modificare a Legii 47 privind organizarea si functionarea Curtii…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere au discutat, joi, despre inființarea comisiei de ancheta parlamentara „pentru verificarea activitații directorului SPP” și a „modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția in activitați care exced cadrului legal de funcționare”. De…

- Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe…

- Birourile Permanente Reunite vor adopta regulamentul de funcționare al Comisiei de ancheta pe Serviciul de Protecție și Paza, o decizie care va fi validata intr-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc saptamana viitoare.Unul dintre principalele obiective ale acestei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca principalul punct de pe ordinea de zi a sedintei va fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.“Am decis impreuna cu domnul presedinte Tariceanu sa convocam Biroul…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Liviu Dragnea a anuntat miercuri ca a stabilit, impreuna cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sa infiinteze o comisie de ancheta parlamentara care sa vizeze activitatea sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. Potrivit proiectului de hotarare obtinut de Hotnews.ro, comisia…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei. Serban…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc astazi pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii SPP. Sedinta vine in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat, in repetate randuri pe Lucian Pahontu, seful SPP, ca se implica politic. Comisia de Aparare din Senat l-a invitat…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citeste si: PROTEST MASIV fata de Declaratia 600: Petitie de ULTIM MOMENT…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti, referindu-se la o eventuala modificare a Legii privind organizarea si functionarea SPP, ca cei din coalitia de guvernare nu vor sa ia SPP de la presedinte. Intrebat daca s-a decis ceva in legatura cu infiintarea unei comisii de ancheta…

- Comisia de control SRI discuta astazi sesizarea facuta de Alina Mungiu Pippidi in cazul Serviciului de Protectie si Paza! Aceasta vorbeste despre existenta unui serviciu secret in interiorul SPP si cere, in consecinta, audierea directorului Lucian Pahontu in Parlament.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, audiat in Comisia pentru aparare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia pentru aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului Serviciului de Paza si Protectie,…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Liviu Dragnea a lansat, duminica seara, la Romania TV, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sustinand ca aceata avea o practica foarte nociva: isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje.

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, vor fi dezbatute miercuri de Curtea Constitutionala, transmite News.ro . Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a plenului CCR…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

- Teodorovici a explicat ca este necesar ca modificarea OUG 79 privind Codul Fiscal sa se faca printr-o noua ordonanta de urgenta, deoarece dureaza prea mult dezbaterea acesteia in Parlament si a dat exemplu amanarea raportului pentru aprobarea OUG privind TVA split din Comisia de buget-finante a…

- Uniunea Salvați Romania a anunțat joi ca a depus la Curtea Constituționala o sesizare de neconstituționalitate cu privire la hotararea Parlamentului de inființare a Comisiei speciale pentru legile Justiției. "Sesizarea USR arata ca PSD-ALDE a acordat comisiei speciale atribuții ilegale, care…