Comisia Europeană sesizează CJUE pe tema legislaţiei ungare ce transformă ajutorarea migranţilor într-o infracţiune penală Executivul european considera ca, dupa doua avertismente, "majoritatea preocuparilor exprimate nu au fost nici acum luate in considerare", explica CE intr-un comunicat.



Comisia, garant al tratatelor, estimeaza ca legea ungara este contrara legislatiei europene in doua puncte, in special in raport cu directivele privind procedurile de azil si privind conditiile de primire, dar contravine si Cartei drepturilor fundamentale.



Pe de o parte, facand din sustinerea solicitantilor de azil o infractiune penala, Ungaria "restrange dreptul solicitantilor de azil de a comunica cu organizatiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al justitiei din Ungaria, Judit Varga, atrage atentia miercuri, intr-un interviu pentru agentia de presa Reuters, ca Budapesta se va opune oricarei incercari a Comisiei Europene de a conditiona acordarea de fonduri europene de dezvoltare de standardele privind statul de drept, care,…

- Investita in functie la inceputul lunii iulie, Judit Varga spune ca UE are deja suficiente instrumente pentru a apara statul de drept si distribuirea de fonduri comunitare. Ungaria este, alaturi de Polonia, un mare beneficiar al miliardelor de euro alocate de UE ca fonduri de dezvoltare in fiecare…

- "Agnes Heller, membra a Academiei nationale de stiinte, filosoafa si profesoara la New School for Social Research din New York (...) a decedat pe 19 iulie la varsta de 90 de ani", a informat un comunicat al MTA. Potrivit site-ului ungar 444.hu, Agnes Heller nu a mai revenit vineri dupa ce a plecat…

- Miliardarul filantrop american George Soros a primit vineri Premiul Schumpeter la Viena pentru "angajamentul sau fata de libertate si promovarea stiintei", relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.George Soros, originar din Ungaria si supravietuitor al Holocaustului, este co-fondatorul Universitatii…

- Executivul de la Budapesta a postat pe un site oficial o imagine de propaganda care arata cum vecinii Ungariei au smuls parti din teritoriu prin Tratatul de la Trianon, Romania rupand Transilvania.

- Restrictiile introduse de Ungaria cu privire la achizitionarea de terenuri arabile de catre investitorii din alte state membre ale Uniunii Europene incalca drepturile de baza prevazute de legislatia europeana, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Bloomberg.…

- 'Ungaria nu si-a indeplinit obligatiile care decurg din principiul liberei miscari a capitalului si a prevederilor referitoare la dreptul de proprietate', asumate in conformitate cu legislatia blocului comunitar, a decis CJUE. Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) nu poate fi contestata.…

- Reprezentanti importanti ai Democratilor si Republicanilor din Senatul american i-au comunicat vineri presedintelui Donald Trump ingrijorarea in legatura cu "traiectoria democratica descendenta" a Ungariei, inaintea vizitei la Washington a premierului Viktor Orban, transmite AFP. Presedintele Donald…