- Cabinetul de ministri a aprobat initierea negocierilor si semnarea acordului de finantare cu Comisia Europeana privind „Consolidarea suprematiei legii si a mecanismelor anticoruptie in Republica Moldova”, transmite IPN.

- Ambasadorul Iurie Renita, presedinte al Comisiei pentru politica externa si integrare europeana din Parlamentul de la Chisinau, a vorbit, intr-un amplu interviu pentru Adevarul, despre situatia politica din Republica Moldova.

- Tot ce conteaza sunt faptele și tocmai de aceea Guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut in totalitate increderea UE UE nu mai acorda cecuri in alb Republica Moldova are, in momentul de fața, in Maia Sandu, prim-ministrul cel mai reformator [caption id="attachment_46142" align="alignleft" width="300"]…

- Parlamentul de la Chisinau a stabilit in sedinta de marti, 18 iunie, ca alegerile locale generale se vor desfasura pe 20 octombrie 2019. Hotararea a fost votata de toti deputatii prezenti in sala.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis, sambata dimineața, un mesaj prin care saluta decizia guvernului condus de Petru Filip de a demisiona in favoarea executivului condus de Maia Sandu și a coaliției PSRM-ACUM. „Statele Unite saluta anunțul Partidului Democrat ca se retrage din guvern…

- PNL susține acțiunile politice democratice ale formațiunilor conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase, a anunțat, marți, Ludovic Orban. Liderul liberal a adaugat ca blocul electoral „ACUM” reprezinta garanția parcursului european pentru Republica Moldova. „Biroul Executiv al PNL a adoptat poziția oficiala…

- Fostul președinte al Curții Constituționale Victor Pușcaș considera ca Comisia de la Veneția va emite o concluzie prin care va recunoaște ca atat Parlamentul, cat și Guvernul sunt legitime. Potrivit lui, daca din punct de vedere politic, pentru Republica Moldova are importanța atitudinea altor guverne,…

- Premierul moldovean Maia Sandu a anunțat, luni, in debutul primei ședințe a noului Guvernul de la Chișinau, ca va trimite o scrisoare Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția privind deciziile Curții Constituționale din Republica Moldova, informeaza site-ul Unimedia potrivit mediafax.„Exista…