Reprezentanța Comisiei Europene in Romania transmite ca serviciul științific intern al Executivului european nu a primit niciun avertisment in ultimele 24 de ore de la vreuna din cele 5.000 de stații europene specializate in detectarea nivelului de radiații gama, potrivit mediafax.

"Precizari referitoare la un mesaj care circula pe diferite rețele de socializare: Harta disponibila la adresa https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx aparține Centrului Comun de Cercetare (EU Science Hub - Joint Research Centre), serviciul științific intern al Comisiei Europene. Harta reflecta media…