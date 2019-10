Comisia Europeana: Croatia indeplineste conditiile pentru aderarea la spatiul Schengen

Comisia Europeana a decis marti, in cadrul Colegiului Comisarilor care a avut loc la Strasbourg, ca Croatia indeplineste conditiile tehnice pentru aderarea la zona Schengen, a anuntat comisarul european pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos.



Decizia a fost luata in baza rezultatelor procesului de evaluare inceput in 2016.



"Croatia a luat masurile necesare pentru a se asigura ca indeplineste conditiile necesare pentru aderarea la Schengen", a declarat comisarul european Avramopoulos in cadrul unei conferinte de presa de la Strasbourg.



…