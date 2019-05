Comisia Europeana ameninta Romania cu un mecanism dur daca adopta modificarile la Codurile penale. Pasul urmator - declansarea Articolului 7

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunțat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”opțiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- "Declaratii am auzit si eu zilele trecute. Faptul ca va propune la referendum sa nu mai existe ceva de genul acesta - sa nu se mai dea ordonante de urgenta in domeniul justitiei. (...) Un referendum cu aceasta tema nu rezolva problema de fond. De ce? Pentru ca Legea fundamentala, Constitutia, abiliteaza…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit, marti, la Parlament, cu premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Dupa sedinta solemna a Parlamentului, Dragnea, Tariceanu, Dancila si mai multi ministri au intrat…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…