Coma X Mihaela Glavan: Colectie capsula cu influente de rock alternativ

Stiri pe aceeasi tema

- Colecțiile Tribute sunt dedicate persoanelor care au devenit adevarate icon-uri prin inovație și au contribuit la crearea unei lumi mai bune prin talentul lor inegalabil. Replay lanseaza in Romania colecția Tribute - Tupac, in ediție limitata, și aduce astfel un omagiu marelui rapper american Tupac…

- Fie ca alegi transportul cu masina sau cu avionul, depozitarea bagajelor este constant o problema. Andrea Tincu iti prezinta o solutie unica si practica - o noua colectie capsula special pentru o calatorie trendy, fara stres. Piesele din matase imprimata sunt esentiale in aceasta vara. Pe langa lejeritate…

- Colecția toamna-iarna 2019/2020 a lui Jean Paul Gaultier a facut furori la Paris Couture Week. Designerul francez, care lucreaza in domeniu de peste 40 de ani, susține ca brandurile de moda ranesc planeta. Gaultier a declarat ca cele mai mari branduri de moda din lume creaza „mult prea multe colecții…

- O colectie de carti rare de George Orwell, inclusiv editii princeps ale unor volume ca "Ferma animalelor" si "1984" in mai multe limbi straine, a fost donata bibliotecii Universitatii din New Mexico, SUA, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’!…

- H&M lanseaza colectie cu Giambattista Valli. Kendall Jenner a purtat prima creatie la Cannes Dupa ce, in anii trecuti, brandul H&M a lansat colectii speciale in colaborare cu Balmain, Versace, Alexander Wang, Kenzo, Erdem sau Moschino, anul acesta vom fi martorii colaborarii brandului cu celebrul designer…

- O colectie de scrisori de dragoste adresate de muzicianul canadian Leonard Cohen muzei sale Marianne Ihlen, cea care l-a inspirat sa compuna melodia ''So Long, Marianne'', va fi scoasa la licitatie luna viitoare, la doi ani dupa decesul celor doi, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Colectia…

- Virginie Viard, noua directoare de creatie a brandului Chanel a prezentat zilele trecute prima colectie Chanel de dupa moartea regretatului Karl Lagerfeld, omul care a definit brandul Chanel timp de peste jumatate de secol. Colectia de lux a cuprins o varietate enorma de piese si accesorii si a reunit…