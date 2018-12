Colt extinde reteaua in Romania si angajeaza la Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Lidl continua investitiile in Romania prin inaugurarea a doua magazine in Iasi si Arad, pe data de 22 noiembrie. Noua unitate din Iasi este situata pe Bulevardul Poitiers, Nr. 6, iar cea din Arad pe Strada Aurel Vlaicu, Nr. 41-43. Ambele magazine au o...

- Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), in parteneriat cu Asociația Pacienților Cronici din Romania, organizeaza a V-a ediție a campaniei „Nu am facut destul”, care are ca scop testarea gratuita pentru depistarea cancerului la san in randul femeilor din mediul rural. Anul acesta, campania…

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA sprijina dezvoltarea carierei asistenților medicali din Romania prin organizarea unei conferințe dedicate acestora. Aflata la prima ediție, Conferința Naționala a Asistenților Medicali reunește 180 de invitați, 13 speakeri principali, 18 lectori asistenți medicali, 38…

- Lovitura de teatru in procesul dintre Poliția Rutiera și legenda tenisului romanesc.(Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Ilie Nastase a caștigat prima runda cu autoritațile. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, detalii de ultima ora. (CITEȘTE ȘI: EL E ȘMECHERAȘUL CARE A PUS MANA PE…

- Vestea ca suntem un popor de gurmanzi a ajuns și la Comisia Europeana care acorda peste 1,5 milioane de euro pentru promovarea deliciosului produs romanesc salam de Sibiu. “Salamul de Sibiu”, inclus de Comisia Europeana in registrul produselor “Indicație Geografica Protejata” in 2016, are de la 1 noiembrie…

- Salamul de Sibiu va fi promovat in Romania, Spania si Italia, timp de trei ani, cu ajutorul unui grant european in valoare de 1,5 milioane de euro, obtinut de Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu (APSS), iar data de 1 noiembrie va deveni incepand din acest an "Ziua Nationala a Salamului de Sibiu".…

- Traian Basescu și spune ca pana și el e șocat de nivelul "de mahala" in care au ajuns instituțiile din țara. "Pe mine ma șocheaza nivelul de mahala la care au ajuns relațiile dintre instituții. Deși sunt numiți politic, li se pare ca sunt numiți pe veci acolo. Acțiunea lui Tudorel Toader cred…

- Nicoleta Pirvu are 50 de ani insa viața a lovit-o crunt. Și-a pierdut doi copii iar in urma cu un an și jumatate a ramas vaduva. Soțul ei, care era militar, a murit intr-o misiune la varsta de 49 de ani. A fost daramata de durere, insa de dragul copiilor s-a imbarbatat și a luptat ca sa le ofere…