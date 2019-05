Stiri pe aceeasi tema

- Un simplu obicei va poate scoate mulți bani din buzunar și, de asemenea, riscați sa ramaneți fara permis.Șoferii care au acest obicei trebuie sa inceteze! The post Atentie, soferi! Amenzi uriase daca aveti aceste obiecte in masina appeared first on Renasterea banateana .

- Noul Cod Rutier vine cu modificari importante. Astfel, șoferii romani care au lipite pe geamuri diverse accesorii ce pot reduce vizibilitatea la volan risca amenzi care pot ajunge la 3.000 de lei. Legislatia rutiera in vigoare stabileste ca “aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii…

- Posesorii de automobile prefera sa aiba montate pe mașini sisteme de alarma pentru a-și proteja proprietatea de hoți, insa daca mașina emite sunetele de alarma un timp mai indelungat de un minut, proprietarul risca o amenda de 3.000 lei. Caracteristicile unei alarme care este montata pe o…

- In Anglia, cei care atarna obiecte sau lipesc stickere pe parbriz, s-ar putea alege cu o amenda de 1.000 de lire sterline (aproximativ 1,165 de euro) Scopul este acela de a se asigura ca soferii nu au...

- Remember 4 martie 1977. Ce sa (NU) faci in caz de cutremur. Un mic ghid de supravietuire in caz de cutremur. Tot educatie pentru sanatate. Pentru o reala eficienta notiunile de prim ajutor trebuie sa fie cunoscute precum alfabetul sau tabla inmultirii. Ce sa faci si ce sa nu faci in caz de cutremur:…

- Șoferii trebuie sa fie foarte atenți cand vor sa faca acest lucru. Astfel, risca sa primeasca amenzi uriașe daca sunt prinși ca au incalcat legea. Foarte multi soferi prefera sa-si cumpere masini din America. Ei prefera autoturismele venite din SUA sau din Canada pentru ca sunt mai mari si au motoarele…

- In anul 2018 s-au facut mai multe modificari privind reglementarea inspecției tehnice periodice. Studiile arata ca jumatate din masinile second-hand verificate anul trecut de inspectorii Registrului Auto Roman in trafic aveau probleme tehnice. ITP-ul va suferi schimbari majore din 2019.

- Atenție, șoferi! Modificari ale Codului Rutier! Amenzi uriașe. Șoferii care intra in intersectii fara a le permite celor care au ramas blocati anterior in acestea sa poata iesi, sunt pasibili de o amenda de cel puțin 1.000 de lei. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe…